Rayo impacta a dos pescadores en la represa Toa Vaca de Villalba
Uno de los perjudicados cayó al agua y aún no ha sido localizado
30 de agosto de 2025 - 5:09 PM
Un hombre resultó herido y otro permanece como desaparecido luego que un rayo impactó el bote que utilizaban en una excursión de pesca en la represa del lago Toa Vaca en Villalba, confirmó a El Nuevo Día la Policía Municipal.
Originalmente, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) informó sobre una llamada, a las 3:20 p.m., al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre el impacto de un rayo que afectó a dos personas cerca del club de pesca del lago.
Posteriormente, agentes de la Policía Municipal de Villalba confirmaron que una persona cayó al agua tras el suceso y se hundió, mientras que una segunda persona recibió heridas en las manos.
Personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) continúa buscando a la persona que cayó al agua.
El SNM mantiene una advertencia de inundaciones urbanas en la zona, hasta las 6:00 p.m. del sábado, debido a una fuerte banda de tronadas que están produciendo eventos de relámpagos.
⚠️CIALES, JAYUYA and UTUADO⚠️— NWS San Juan (@NWSSanJuan) August 30, 2025
Urban and Small Stream Flood Advisory. | Advertencia de Inundaciones Urbanas y de Riachuelos.
Until | Hasta 6:00 PM AST AUG 30.#PRwx pic.twitter.com/vOQHh0j1wW
