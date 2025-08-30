Opinión
30 de agosto de 2025
85°aguaceros
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Rayo impacta a dos pescadores en la represa Toa Vaca de Villalba

Uno de los perjudicados cayó al agua y aún no ha sido localizado

30 de agosto de 2025 - 5:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Lago Toa Vaca. (Archivo)
Dos hombres fueron impactados por un rayo en la tarde del sábado mientras pescaban en un bote en el lago Toa Vaca de Villalba.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking News

Un hombre resultó herido y otro permanece como desaparecido luego que un rayo impactó el bote que utilizaban en una excursión de pesca en la represa del lago Toa Vaca en Villalba, confirmó a El Nuevo Día la Policía Municipal.

RELACIONADAS

Originalmente, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) informó sobre una llamada, a las 3:20 p.m., al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre el impacto de un rayo que afectó a dos personas cerca del club de pesca del lago.

Posteriormente, agentes de la Policía Municipal de Villalba confirmaron que una persona cayó al agua tras el suceso y se hundió, mientras que una segunda persona recibió heridas en las manos.

Personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) continúa buscando a la persona que cayó al agua.

El SNM mantiene una advertencia de inundaciones urbanas en la zona, hasta las 6:00 p.m. del sábado, debido a una fuerte banda de tronadas que están produciendo eventos de relámpagos.

ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
