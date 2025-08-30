Rayo impacta a dos pescadores en la represa Toa Vaca de Villalba

Un hombre resultó herido y otro permanece como desaparecido luego que un rayo impactó el bote que utilizaban en una excursión de pesca en la represa del lago Toa Vaca en Villalba, confirmó a El Nuevo Día la Policía Municipal.

Originalmente, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) informó sobre una llamada, a las 3:20 p.m., al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre el impacto de un rayo que afectó a dos personas cerca del club de pesca del lago.

Posteriormente, agentes de la Policía Municipal de Villalba confirmaron que una persona cayó al agua tras el suceso y se hundió, mientras que una segunda persona recibió heridas en las manos.

Personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) continúa buscando a la persona que cayó al agua.