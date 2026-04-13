Registran temblor de magnitud 4.3 en la región central de Puerto Rico

Un temblor de magnitud de 4.36 fue registrado como sentido en algunas áreas de Puerto Rico a eso de las 10:00 p.m. del domingo.

Según un informe emitido por la Red Sísmica de Puerto Rico, el epicentro se registró en la región central de Puerto Rico, a 4.82 kilómetros al Oeste Suroeste de Toa Alta, 5.9 kilómetros al noreste de Corozal y 25.77 kilómetros al Oeste-Suroeste de San Juan.

La profundidad fue registrada a 121 kilómetros.