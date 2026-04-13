Registran temblor de magnitud 4.3 en la región central de Puerto Rico
Ocurrió a eso de las 10:00 p.m. del domingo
13 de abril de 2026 - 10:34 PM
13 de abril de 2026 - 10:34 PM
Un temblor de magnitud de 4.36 fue registrado como sentido en algunas áreas de Puerto Rico a eso de las 10:00 p.m. del domingo.
Según un informe emitido por la Red Sísmica de Puerto Rico, el epicentro se registró en la región central de Puerto Rico, a 4.82 kilómetros al Oeste Suroeste de Toa Alta, 5.9 kilómetros al noreste de Corozal y 25.77 kilómetros al Oeste-Suroeste de San Juan.
La profundidad fue registrada a 121 kilómetros.
No hay aviso ni advertencia de tsunami para la isla.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: