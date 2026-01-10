Opinión
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Reportan sismo de magnitud 3.8 al norte de Puerto Rico

¿Lo sentiste?

10 de enero de 2026 - 10:08 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La zona donde se registró el sismo al norte de Puerto Rico. (Red Sismica)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un sismo de magnitud 3.8 se registró a las 8:24 p.m. de ayer, viernes, al norte de la isla, informó la Red Sísmica de Puerto Rico.

RELACIONADAS

El evento sísmico se localizó en la zona de falla de los 19° norte, a una profundidad de 42 kilómetros.

El epicentro estuvo ubicado a 107.21 kilómetros al norte de Dorado, 107.86 kilómetros al norte de Vega Baja y 114.08 kilómetros al norte-noreste de Arecibo, con coordenadas de latitud 19.4083 y longitud -66.4083.

Las autoridades indicaron que no se emitió aviso, advertencia ni vigilancia de tsunami para Puerto Rico ni para las Islas Vírgenes.

Tras el sismo, el alcalde de Guayama, O’brain Vázquez Molina, hizo un llamado a los ciudadanos. “Importante estar preparado ante cualquier situación y emergencia. ¡Un consejo!”, escribió en Facebook.

En las redes sociales pocas personas dijeron haberlo sentido. No obstante, el sismo ocurrió justo en el área donde desde hace varios días se mantiene activo un enjambre sísmico al norte de la isla.

Hasta el momento, no se han reportado daños ni personas afectadas a causa de este movimiento telúrico.

