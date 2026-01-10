Reportan sismo de magnitud 3.8 al norte de Puerto Rico

Un sismo de magnitud 3.8 se registró a las 8:24 p.m. de ayer, viernes, al norte de la isla, informó la Red Sísmica de Puerto Rico.

El evento sísmico se localizó en la zona de falla de los 19° norte, a una profundidad de 42 kilómetros.

El epicentro estuvo ubicado a 107.21 kilómetros al norte de Dorado, 107.86 kilómetros al norte de Vega Baja y 114.08 kilómetros al norte-noreste de Arecibo, con coordenadas de latitud 19.4083 y longitud -66.4083.

Las autoridades indicaron que no se emitió aviso, advertencia ni vigilancia de tsunami para Puerto Rico ni para las Islas Vírgenes.

Tras el sismo, el alcalde de Guayama, O’brain Vázquez Molina, hizo un llamado a los ciudadanos. “Importante estar preparado ante cualquier situación y emergencia. ¡Un consejo!”, escribió en Facebook.

PUBLICIDAD

En las redes sociales pocas personas dijeron haberlo sentido. No obstante, el sismo ocurrió justo en el área donde desde hace varios días se mantiene activo un enjambre sísmico al norte de la isla.