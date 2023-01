Nota del editor: Vea el contenido completo de la serie investigativa “Plagado de vicios de construcción el emblemático puente atirantado de Naranjito”. Visita el sitio especial.

La Resolución de la Cámara 679, radicada por el representante popular Juan José Santiago el 10 de febrero de 2022 para investigar el estado del puente atirantado de Naranjito y las reparaciones necesarias, no fue atendida en la Comisión de Asuntos Internos hasta el 19 de diciembre de 2022, 10 meses después de su radicación.

“Hemos estado dando seguimiento al trámite legislativo. Habíamos radicado eso porque desde el principio teníamos la intención de investigar, conocer cuál es el proyecto de reparaciones, en qué consiste, cuánto va a durar”, sostuvo Santiago en declaraciones a El Nuevo Día.

Luego que la Comisión de Asuntos Internos rindiera un informe con enmiendas y remitiera la resolución a la Comisión de Calendarios y Reglas Especiales de Debate de la Cámara el 19 de diciembre pasado, la resolución seguía esperando ayer ser atendida y remitida finalmente a la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Norte.

“Esta mañana (ayer) tuvimos una conversación nuevamente con el portavoz de la Cámara de nuestra delegación, el compañero Ángel Matos, quien preside la Comisión de Reglas y Calendario, también tuvimos una conversación con el presidente de la Cámara, para que se remita a la comisión pertinente en la próxima sesión que se va a celebrar el próximo martes y nosotros podamos utilizar esa resolución como un método legislativo para adquirir información”, sostuvo el representante.

Específicamente, la resolución ordena que se realice una “investigación urgente, exhaustiva, continua y abarcadora sobre la operación, el funcionamiento, y el estado de las reparaciones y mejoras a los setecientos tres metros que componen el puente atirantado Jesús Izcoa Moure”.

El representante (distrito 28 - Barranquitas, Corozal, Naranjito y Comerío) dijo que solicitó que, tan pronto la resolución llegue a la comisión correspondiente, se realicen vistas públicas y vistas oculares, “para ir allí y conocer los pormenores de la reparación y poder comunicárselo al pueblo”.

Una investigación de la Unidad de Investigación y Datos de El Nuevo Día publicada el martes –que conllevó una demanda contra la ACT para el acceso a información pública- encontró que antes del primer aniversario de la inauguración del puente atirantado, en agosto de 2009, la ACT supo mediante una inspección rutinaria que la superficie del puente tenía ondulaciones de hasta 21 centímetros, una falla estructural que provocaba vibraciones e impactos de peso excesivos en los cables del puente al transitar vehículos y camiones.

A pesar del conocimiento sobre las fallas, la ACT no le reclamó al contratista Las Piedras Construction y a ninguno de los involucrados en la obra, no investigó la causa de esa falla y continuó pagando las facturas que superaron los $31.8 millones. Durante años, otras inspecciones reiteraron y ampliaron los señalamientos que hacían referencia inequívoca a vicios de construcción, incluyendo el uso de cartón para tapar huecos que debían contener concreto.

Exige a la ACT “adjudicar responsabilidades”

Las deficiencias estructurales en el puente alcanzaron tal nivel, que rehabilitarlo costará al menos $25,969,680, y esa cifra pudiera aumentar durante el proceso a cargo de la compañía Ferrovial Construcción. Con el cierre temporero del puente se ven afectados principalmente los residentes del distrito 28, y otros residentes en municipios de la montaña que utilizan esa ruta para llegar al área metropolitana.

“Estamos hablando de hacer un nuevo puente, eso no es una reparación, es una sustitución del puente”, reaccionó Santiago al enfatizar que la cifra de rehabilitación se acerca al costo original de construcción del puente.

El representante manifestó que los hallazgos de la investigación de El Nuevo Día lo tomaron por sorpresa y los describió como “sumamente escandalosos”.

“Hay que adjudicar responsabilidades”, afirmó, al tiempo que exigió a la ACT investigar los vicios de construcción que evidencian inspecciones y las fallas estructurales del puente.

“Que utilicen todos los mecanismos legales y todo el peso de la ley, incluso los propios reglamentos aplicables, para que las personas que tengan que asumir responsabilidad sobre ese puente, lo hagan”, apuntó. El legislador manifestó que tampoco podía descartarse la acción legislativa, sobre todo ante la inacción de la ACT.

“Tenemos que moverlos en la Legislatura para provocar legislación y enmendar la ley que sea necesaria para que los fondos públicos no se despilfarren de esa manera, no queremos que esté por la libre cualquier persona que haya tenido la irresponsabilidad de certificar un proyecto que no era seguro”, subrayó.