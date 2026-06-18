Sabías que … un odontólogo de Adjuntas fue pionero en el estudio de bacterias que causan caries

Este artículo es parte de la sección "Sabías que...", cuyo fin es recordar y comprender los eventos históricos que, de una manera u otra, tuvieron un impacto en nuestro país como lo conocemos al presente. Cuéntanos en la sección de comentarios qué otro evento te gustaría conocer.

Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), aproximadamente 90% de los adultos mayores de 20 años en Estados Unidos ha tenido, al menos una vez en su vida, una caries dental, que, usualmente, es tratada por un dentista que elimina el tejido afectado restaurando el diente, o la muela, mediante una obturación.

Sin embargo, el hecho de que el desarrollo de bacteria es la principal causa de la producción de caries dentales fue un tema desconocido hasta principios del siglo XX, cuando un odontólogo, natural de Adjuntas, cambió el curso de la ortodoncia para siempre.

El mayor del Ejército de Estados Unidos, Fernando E. Rodríguez Vargas, fue un destacado pionero de la investigación bacteriológica oral y el primero en encontrar evidencia concluyente de cómo las bacterias causan caries y deterioran la salud dental, identificando los tipos de Lactobacillus responsables de esto.

Doctor Fernando E. Rodríguez Vargas (Wiki c)

Origen y formación

Según el biógrafo militar James B. Mann en su libro “Fernando E. Rodríguez, Major, Dental Corps, U.S. Army”, Rodríguez Vargas nació el 24 de febrero de 1888 en Adjuntas, dónde cursó sus estudios primarios, mientras Puerto Rico aún era una colonia española.

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Sin embargo, el poblado no contó con una escuela superior hasta 1950, por lo que el joven Rodríguez Vargas tuvo que asistir a la escuela superior de Ponce, donde también estudiaban los demás alumnos de Adjuntas.

Tras graduarse a sus 18 años, solicitó ingreso a la Universidad de Puerto Rico, donde cursó estudios de paramédico y obtuvo su certificación de maestro. Posteriormente, trabajó como inspector del Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos (IRS, en inglés) y, más tarde, como traductor de español para el Departamento de Guerra de los Estados Unidos.

De acuerdo a la biografía, en 1910, a los 22 años, Rodríguez Vargas solicitó ingreso a la Facultad de Odontología de la Universidad de Georgetown, en Washington, D. C., de donde obtuvo un título de doctor en Cirugía Dental en 1913. De 1913 a 1915, el médico adjunteño ejerció la odontología privada en la capital estadounidense.

El capitán Charles W. Felt (con túnica negra al fondo) entrenando a miembros del Cuerpo Dental del Ejército de los Estados Unidos en el 186.º Hospital General de Fairford, Reino Unido. (Archivo del Ejército de Estados Unidos)

Sus investigaciones comienzan a partir de 1915, cuando se une al Servicio Médico Indígena de los Estados Unidos, destacado en Tucson, Arizona, donde estudió el problema del esmalte moteado que afectaba a los nativos americanos.

Posteriormente, en 1917, poco después de que Estados Unidos entrara en la Primera Guerra Mundial, Rodríguez fue nombrado primer teniente y durante su servicio militar aceptó un puesto en el Cuerpo Dental del Ejército de los Estados Unidos.

Rodríguez Vargas también se desempeñó como educador e investigador de los aspectos bacteriológicos de las enfermedades dentales. Sus investigaciones lo llevaron a descubrir la bacteria causante de la caries dental.

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Valioso avance científico

El descubrimiento de Rodríguez Vargas contribuyó a comprender cómo la higiene oral y la dieta influyen en las fluctuaciones periódicas de las bacterias del género Lactobacillus, asociadas al desarrollo de caries. Sus investigaciones identificaron tres tipos de esta bacteria que, durante el proceso de fermentación, favorecen la aparición de estas lesiones.

Por décadas científicos han utilizado los hallazgos de las investigaciones de Rodríguez Vargas como base para el estudio de la bacteriología de la caries dental. (Carlos Rivera Giusti)

“Su trabajo sobre la bacteriología específica de la caries dental ha sido la base de gran parte de la investigación en este campo”, escribió Willard Camalier, expresidente del Servicio Médico del Distrito de Columbia, en 1940, sobre el trabajo médico del boricua.

Fue en 1921, a sus 33 años, cuando Rodríguez Vargas publicó su investigación principal sobre las causas de las enfermedades dentales, documentando su descubrimiento de las tres especies de bacteria.

Al momento de su publicación, la investigación y los hallazgos del médico fueron considerados uno de los avances más valiosos en la etiología de la caries dental.

El 18 de febrero de ese mismo año, el joven ortodoncista fue enviado a Washington, D. C. y asignado al Cuerpo Dental del Ejército, donde continuó sus investigaciones en el campo de la bacteriología, según señala el Dr. José Muñoz Barait en su libro “Asuntos Históricos: Tributo Al Extinto Comandante Fernando E. Rodríguez”.

Sus hallazgos se publicaron en el número de diciembre del Military Dental Journal, titulado “Estudio específico de la bacteriología de las caries dentales”.

Sus hallazgos se publicaron en el número de diciembre del Military Dental Journal, titulado “Estudio específico de la bacteriología de las caries dentales”. (Librería del Congreso)

Según datos del Rodríguez General Hospital Armed Forces Medical Library, en 1928 el odontólogo también publicó en el “Journal of the American Medical Association” sus hallazgos sobre la eficacia del yodo y otros agentes químicos como desinfectantes de las mucosas orales.

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Desde entonces, otros científicos han utilizado los datos de sus investigaciones como base para el estudio de la bacteriología de la caries dental.

Carrera militar

El 16 de agosto de 1917, Rodríguez Vargas comenzó su exitosa carrera en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y el 14 de septiembre de ese mismo año fue ascendido a primer teniente. Además, Rodríguez Vargas fue asignado al Cuerpo de Reserva Dental del Ejército y asistió a un curso en el Campo de Entrenamiento de Oficiales Médicos en Camp Greenleaf, Georgia.

Campamento "Las Casas", en Barrio Obrero - Santurce, durante la Primera Guerra Mundial, en 1917. (Colección Escuela de Arquitectura UPR-RP)

Estados Unidos ya había declarado la guerra a Alemania cuando Rodríguez Vargas fue enviado al Reino Unido. En agosto de 1919 fue reasignado a San Juan y sirvió en el Campamento Las Casas, en Santurce, donde conoció a María Anita Padilla, quien se convertiría en su esposa. El ortodontista adjunteño fue ascendido a capitán el 8 de septiembre de ese mismo año.

En 1921, fue reasignado a la ciudad de Washington, al Cuerpo Dental, como educador e investigador de los aspectos bacteriológicos en las enfermedades dentales.

En sus últimos años, Rodríguez Vargas fue miembro de la Sociedad Dental del Distrito del Distrito de Columbia, de la Asociación Internacional de Investigación Dental y miembro del Colegio Americano de Dentistas. En 1925, fue asignado al Dispensario General del Ejército, en Boston, Massachusetts, hasta agosto de 1926, cuando fue reasignado al Depósito de Intendencia de Holabird, en Baltimore, Maryland, que sería su última asignación.

Mayor del Cuerpo Dental del Ejército de Estados Unidos, Fernando E. Rodríguez Vargas (Dominio público)

El mayor enfermó de neumonía y fue hospitalizado en el Centro Médico del Ejército Walter Reed para recibir tratamiento. Finalmente, el 21 de octubre de 1932, Rodríguez Vargas falleció a causa de complicaciones de la enfermedad a la corta edad de 44 años. Fue sepultado en el Cementerio Nacional de Arlington, en la Sección 6, parcela 8429.

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Reconocimientos póstumos

Tras su muerte, el trabajo de Rodríguez Vargas fue resaltado mundialmente y recibió varios importantes reconocimientos póstumos.

El 16 de marzo de 1940, el Colegio Americano de Dentistas entregó una placa a la Escuela de Posgrado del Servicio Médico del Ejército —actualmente Instituto de Investigación del Ejército Walter Reed— en memoria del mayor por su investigación pionera que demostró la relación entre el Lactobacillus acidophilus y la caries dental.

Rodríguez Vargas es también el único puertorriqueño honrado con una placa y un busto frente al Instituto de Investigación del Ejército Walter Reed, en Washington, D. C.

En la década de 1950, el Colegio de Cirujanos Dentales de Puerto Rico honró a Rodríguez Vargas con el establecimiento del “Concurso Científico Dr. Fernando E. Rodríguez”. Luego, en 1969, el decano de la recién creada Escuela de Odontología publicó un tributo al doctor Rodríguez Vargas en la Revista Odontológica de Puerto Rico.

Antiguo Hospital Rodriguez, hoy Cuartel de Ballaja (Archivo UPR – Atilio Moscioni)

Unos años antes, el 31 de agosto de 1944, el Departamento de Guerra de los Estados Unidos emitió la Orden General número 71, que renombró el Hospital General del Ejército de Fort Brooke, ubicado en el antiguo Cuartel Ballajá, en los terrenos del castillo San Felipe del Morro, como Hospital General Rodríguez (161º), en honor al mayor adjunteño.

No obstante, el 14 de febrero de 1949, como parte del desmantelamiento del Fort Brooke, el Hospital General Rodríguez fue clausurado.

De todos modos, el tributo al importante doctor continúa en la Clínica Ambulatoria ubicada en Fort Buchanan, que pasó a llamarse Clínica de Salud del Ejército Rodríguez (RACH) y permanece parcialmente en funcionamiento hasta el día de hoy.