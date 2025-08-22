Opinión
22 de agosto de 2025
83°nubes dispersas
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Salida de servicio de la unidad 2 en Aguirre deja a más de 62,000 clientes sin electricidad

Las regiones más afectadas, según el portal de LUMA Energy, son Arecibo, Carolina y San Juan

22 de agosto de 2025 - 8:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los relevos de carga comenzarán a las 5:00 a.m. (GFR Media)
La salida de servicio de la Unidad 2 de la Central Aguirre dejó a sobre 62,000 clientes sin el servicio eléctrico debido a un relevo de carga automático activado luego de la interrupción en la generación de energía.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking News

La repentina salida de servicio de la unidad 2 de la central Aguirre, en Salinas, provocó un relevo de carga que, de momento, mantiene a sobre 67,000 abonados del consorcio LUMA Energy sin electricidad.

RELACIONADAS

Hugo Sorrentini, director de Medios y Estrategias Digitales de Marca, confirmó a El Nuevo Día que “se registró una salida súbita de la unidad 2 de la central Aguirre y la pérdida de 300 megavatios (MW), que provocó un relevo de carga automático”.

“También se tuvo que implementar un relevo de carga manual por deficiencia de generación. Sin embargo, ya se les comenzó a reestablecer el servicio a los clientes impactados”, añadió, aunque no especificó a qué hora la unidad salió de servicio.

A las 8:34 p.m., el portal de generación de Genera PR mostraba que la unidad 2 fue encendida nuevamente, aunque podrucía apenas sobre 50 MW.

El Nuevo Día solicitó información al consorcio Genera PR, a cargo de las centrales operadas por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), y aguarda por una respuesta.

A las 8:00 p.m. del jueves, el portal de estatus del servicio de LUMA Energy mostraba que las regiones más afectadas por los relevos de carga son Arecibo, Carolina con 19,157 y 17,117 en San Juan.

El total de abonados sin el servicio ascendía a esa hora a 62,960 clientes sin el servicio.

La salida de servicio de la Unidad 2 de la Central Aguirre dejó a sobre 62,000 clientes sin el servicio eléctrico debido a la activación de relevos de carga.
La salida de servicio de la Unidad 2 de la Central Aguirre dejó a sobre 62,000 clientes sin el servicio eléctrico debido a la activación de relevos de carga. (Suministrada)

Mientras, la página de datos en tiempo real de Genera PR indicaba a la misma hora una generación total del sistema de 3,007 MW con una capacidad disponible de 3,044MW, una reserva en rotación de apenas 35 MW y una reserva operacional de solo 40 MW.

El enlace que lleva al detalle de las operaciones en Aguirre mostraba, a las 8:00 p.m., que solo las turbinas de gas (GT) estaban en operación.

Sin embargo, el director ejecutivo del consorcio energético, José Pérez, había advertido el jueves por la tarde, en el programa de televisión “Jugando Pelota Dura” de Teleonce, que posiblemente se registrarían relevos durante la noche “para poder balancear la carga pico de energía en la isla”.

