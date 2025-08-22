Salida de servicio de la unidad 2 en Aguirre deja a más de 62,000 clientes sin electricidad

La repentina salida de servicio de la unidad 2 de la central Aguirre, en Salinas, provocó un relevo de carga que, de momento, mantiene a sobre 67,000 abonados del consorcio LUMA Energy sin electricidad.

Hugo Sorrentini, director de Medios y Estrategias Digitales de Marca, confirmó a El Nuevo Día que “se registró una salida súbita de la unidad 2 de la central Aguirre y la pérdida de 300 megavatios (MW), que provocó un relevo de carga automático”.

“También se tuvo que implementar un relevo de carga manual por deficiencia de generación. Sin embargo, ya se les comenzó a reestablecer el servicio a los clientes impactados”, añadió, aunque no especificó a qué hora la unidad salió de servicio.

A las 8:34 p.m., el portal de generación de Genera PR mostraba que la unidad 2 fue encendida nuevamente, aunque podrucía apenas sobre 50 MW.

El Nuevo Día solicitó información al consorcio Genera PR, a cargo de las centrales operadas por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), y aguarda por una respuesta.

A las 8:00 p.m. del jueves, el portal de estatus del servicio de LUMA Energy mostraba que las regiones más afectadas por los relevos de carga son Arecibo, Carolina con 19,157 y 17,117 en San Juan.

El total de abonados sin el servicio ascendía a esa hora a 62,960 clientes sin el servicio.

La salida de servicio de la Unidad 2 de la Central Aguirre dejó a sobre 62,000 clientes sin el servicio eléctrico debido a la activación de relevos de carga. (Suministrada)

Mientras, la página de datos en tiempo real de Genera PR indicaba a la misma hora una generación total del sistema de 3,007 MW con una capacidad disponible de 3,044MW, una reserva en rotación de apenas 35 MW y una reserva operacional de solo 40 MW.

El enlace que lleva al detalle de las operaciones en Aguirre mostraba, a las 8:00 p.m., que solo las turbinas de gas (GT) estaban en operación.