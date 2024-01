A más de un mes de que se hiciera pública la determinación del Servicio de Parques Nacionales (NPS, en inglés) sobre el plan de remoción de gatos del sitio histórico del Viejo San Juan, la organización Save a Gato continúa sus esfuerzos de reubicación y cuidado de los animales, que han permitido conseguir hogar a cerca de una treintena de felinos adoptables que vivían en el Paseo del Morro.

“No nos han dicho nada (sobre la ejecución del plan). Ellos (NPS) lo están postergando, (pero) nosotros seguimos bregando”, indicó Karla Colom, coordinadora del Paseo del Morro para Save a Gato, en entrevista con El Nuevo Día.

Colom compartió que, de los casi 30 gatos adoptables que ya removieron de la vereda ubicada a las afueras de la muralla del Castillo San Felipe del Morro, la mayoría ya fueron ubicados en hogares. Solo tres felinos siguen en la sede de Save a Gato y uno permanece en un “foster” u hogar transitorio.

“Nosotros no hemos parado de trabajar. Seguimos tratando de movilizar los gatos como podemos”, reiteró la voluntaria.

“Quedan cuatro adoptables: Blackie, Botines, Lola y Nina. Aparte de esos cuatro, ninguno es adoptable. Son sociables con nosotros porque llevan viéndonos y conociéndonos toda la vida, pero eso no significa que se van a adaptar”, añadió.

Tras un año de propuestas y revisiones, en noviembre de 2023, el NPS publicó un documento en el que informó su determinación respecto a la alternativa seleccionada para poner en marcha la remoción de los felinos.

La agencia federal escogió la alternativa que pondría en manos de una organización de bienestar animal la ejecución del plan y a la que daría un término de seis meses para completar la remoción de la colonia del sitio histórico del Viejo San Juan.

La entidad se escogerá mediante la publicación de una solicitud de cartas de interés. Las agrupaciones tendrían un mes para presentar sus cartas y el NPS gozaría de igual período para decidir. Al momento, sin embargo, aún se desconoce cuándo y por cuál medio estarían disponibles los requisitos de selección.

En entrevistas previas con El Nuevo Día, Colom había indicado que el período de seis meses para completar la ejecución del plan “no es real”, pues reconoce lo complejo del proceso, particularmente cuando se trabaja con gatos no adoptables o no socializados.

“Ya vamos como por casi treinta gatos, pero esto es un proceso bien lento, porque hay gatos que no son adoptables y ellos tienen que ir a ‘foster’. Si no hay ‘foster’, hay que meterlos en una jaula. [...] No tenemos el espacio, no tenemos los recursos para sacar 10 (gatos) de cantazo. Así que vamos poco a poco y, poco a poco, hemos visto una luz al final del camino, pero ahora la cosa se pone difícil porque vienen los gatos que no son adoptables. ¿Qué vamos a hacer con ellos?”, cuestionó.

En alerta por las ratas

Ante la inminente remoción de todos los gatos, algunos vecinos del Viejo San Juan han levantado bandera por el problema de salubridad que, a su juicio, se avecina.

“Aquí, se está cometiendo un grave error, que tiene que venir de gente en escritorios fuera de Puerto Rico, que no conocen lo que es una ciudad antigua como esta, de calles con túneles llenos de ratas. [...] Es un grave error de desconocimiento. Esa decisión es un grave error, que va a traer consecuencias muy peligrosas”, apuntó Nydia Fernández Toledo, residente en la zona histórica.

Entre las labores que Save a Gato ha realizado, está, de hecho, la remoción de algunas de las estaciones de comida que tenían ubicadas para los animales en el Paseo el Morro, incluyendo la más cercana a la Puerta de San Juan. Allí, recientemente, encontraron una rata merodeando las piedras donde solían ubicarse los gatos.

Ambas entrevistadas coincidieron, por separado, en que esa situación fue una muestra de lo que podría pasar cuando se eliminen los gatos de la zona.

“Donde empiezan a salir las ratas es, precisamente, donde ya se han ido removiendo los gatos”, destacó Fernández Toledo.