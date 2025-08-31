Se destacan los periodistas de GFR Media en premiación del Overseas Press Club 2025

Ocho profesinales del periodismo y del fotoperiodismo del equipo de GFR Media fueron galardonados durante la vigésimo sexta edición de la Gala de Premiación a la Excelencia Periodística del Overseas Press Club (OPC), celebrada el sábado, 30 de agosto en el Hotel Sheraton de Miramar.

“Cada uno de los premiados ha demostrado, con su dedicación y esfuerzo, que el periodismo sigue siendo un pilar fundamental de nuestra sociedad, y un reflejo de la verdad que, más que nunca, es indispensable”, aseguró Gloria Ruiz Kuilan, presidenta de la Junta de Directores del OPC.

Durante la velada, el OPC concedió un total de 20 Premios Regulares y cinco menciones de honor a trabajos periodísticos distribuidos en las categorías de Prensa Escrita, Periodismo Televisivo o Vídeo, Periodismo Radiofónico, Periodismo Multimedia y Fotoperiodismo.

Por segundo año consecutivo, el OPC otorgó la Beca Joel F. Magruder para el Desarrollo Profesional en el Periodismo, que este año recayó sobre Johstean Miguel Santiago, quien actualmente cursa una maestría en la Universidad de Nueva York y cuenta con experiencia profesional en Metro Puerto Rico y GFR Media.

PUBLICIDAD

Para la edición 2025 del Certamen de Premiación a la Excelencia Periodística, el OPC recibió 171 nominaciones, entre las distintas categorías de Premios Regulares y Premios Especiales que fueron reconocidas.

Los trabajos sometidos fueron evaluados a lo largo de julio por un Jurado de profesionales especializados que donaron de su tiempo y fueron dirigidos por la periodista y profesora Ruth Hernández.

En la categoría de Prensa Escrita, el panel del Jurado estuvo compuesto por Milagros Acevedo, Magdalys Rodríguez y María Judith Luciano; en Periodismo Televisivo o Vídeo, por Linda Hernández, Rebecca Torres y Héctor Huertas; en Periodismo Radiofónico, por Nélida Delucca, Amarilys Ortiz Medina y Julia Alemán; en Periodismo Multimedia, por José Hernández, Sara Justicia Doll y María Vera; en Fotoperiodismo, por Javier Freytes, María Suazo e Ingrid Torres; y en Ilustración y Caricatura, por Mrinaly Álvarez, Nelson Sambolín y Garvin Sierra.

La presidenta del colectivo, Gloria Ruiz Kuilan, recalcó la importancia de defender incansablemente el derecho a la transparencia y el acceso a la información pública, en medio de los enormes retos que enfrenta el país. (Suministrada)

Los galardonados del equipo de GFR Media en los diferentes renglones fueron:

Prensa Escrita

Noticia del Momento – David Cordero Mercado, “Se están llevando personas que tienen documentos” (El Nuevo Día)

Reportaje de Interés Humano Carmen Millán Pabón – Marga Parés Arroyo, “Pliegues en su piel, vacíos en su corazón” (El Nuevo Día)

Mención de Honor – David Cordero Mercado, “La niñez trans existe” (El Nuevo Día)

Periodismo Multimedia

Reportaje Investigativo – Alex Figueroa Cancel, “El legado inconcluso de CAPECO” (El Nuevo Día)

Fotoperiodismo

Fotografía de Interés Humano – Carlos Rivera Giusti, “Vida debajo del puente” (GFR Media)

Fotografía Deportiva – Ramón “Tonito” Zayas, “Campeonato de fisiculturismo NPC, Puerto Rico” (GFR Media)

Fotoensayo – Ramón “Tonito” Zayas, “Blackout 2024” (GFR Media)

Entretenimiento – Carlos Rivera Giusti, “El Cascanueces” (GFR Media)

Premios Especiales

Premio Especial Elliott Castro a la Excelencia en el Periodismo Deportivo – Sara Del Valle Hernández (El Nuevo Día)

Premio Especial Teodoro Moscoso a la Excelencia en el Periodismo de Negocios y Finanzas – Efraín Montalbán Ríos (El Nuevo Día)

Ruiz Kuilan recalcó la importancia de defender incansablemente el derecho a la transparencia y el acceso a la información pública, en medio de los enormes retos que enfrenta el país.

“Sabemos que nuestra labor es desafiante, pero es en esos momentos de adversidad cuando nuestra vocación se reafirma, cuando parece estar en peligro de extinción, cuando entendemos que, más allá de los premios y reconocimientos, lo que realmente nos motiva es el servicio al pueblo”, puntualizó la presidenta del OPC, antes de que se revelara en pantalla el producto de la tercera campaña educativa desarrollada por la actual Junta de Directores del gremio, bautizada “Es un problema de todos”.

PUBLICIDAD