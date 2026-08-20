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“Sean prudentes con el uso”: DRNA y DACO continúan operativo para identificar pozos ilegales en medio de sequía

Se estima que alrededor de 1,200 pozos ilegales extraen agua del Acuífero del Sur

20 de agosto de 2026 - 4:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Waldemar Quiles Pérez, secretario del DRNA. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Génesis Ibarra Vázquez
Por Génesis Ibarra Vázquez
Periodista de Noticiasgenesis.ibarra@gfrmedia.com

En momentos en que la sequía extrema afecta al 33.31% del territorio de Puerto Rico, los titulares del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) enfatizaron este jueves que la venta de agua extraída del Acuífero del Sur mediante pozos es ilegal y exhortaron a la ciudadanía a hacer un uso prudente del recurso.

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“El Acuífero del Sur tenemos que protegerlo. Hemos estado haciendo acercamientos a los mayores consumidores de agua en el área sur, y hemos estado también orientando a las personas que tienen sus franquicias. Por favor, sean prudentes con el uso porque, en el momento en que haya intrusión salina, o sea, que el mar entre por el subsuelo y logre ocupar el espacio que tenía el agua dulce, pues, perdemos el acuífero”, dijo el secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez.

Señaló que, en Puerto Rico, hay alrededor de 1,500 pozos legales –con franquicias– y otros 1,200 ilegales que extraen más de 300,000 galones diarios de agua del Acuífero del Sur.

De esos 1,200 pozos ilegales, cree que han intervenido con unos 400. No pudo precisar cuántos de los 1,500 pozos legales están autorizados a vender agua.

“Ni franquicias agrícolas, ni franquicias industriales, ni franquicias comerciales, ni franquicias particulares de familias están autorizadas a vender el agua de pozos”, explicó.

Por otro lado, reiteró que el fin del “Operativo Ponte al Día” no es multar, sino orientar a la ciudadanía. Actualmente, cinco unidades compuestas por dos miembros del Cuerpo de Vigilantes, cada una, se encargan de hacer patrullaje y orientar a quienes incumplan. Quiles Pérez tampoco pudo precisar cuántas de las personas intervenidas han iniciado el proceso para legalizar sus pozos.

“En este momento, no se están dando multas ni se van a dar multas. (…) Los ciudadanos que tengan pozos ilegales que nosotros no hayamos intervenido con ellos, por favor, sean prudentes. Ahora mismo, la ilegalidad es la menor de mis preocupaciones, mi preocupación mayor es que el Acuífero se mantenga saludable”, abundó.

A medida que el nivel del embalse baja, van quedando al descubierto los escombros que normalmente reposan en el fondo del agua.Las zonas recreativas cada vez quedan más lejos de la orilla del lago.Un vistazo a lo que yace en el fondo del lago.
1 / 11 | FOTOS: Se sigue secando el embalse Carraízo. A medida que el nivel del embalse baja, van quedando al descubierto los escombros que normalmente reposan en el fondo del agua. - Ramon "Tonito" Zayas

El secretario del DACO, Hiram Torres Montalvo, detalló, por su parte, que las denuncias de pozos ilegales y venta de agua que han recibido han sido mediante confidencias al correo electrónico confidencias@daco.pr.govo a través de sus páginas oficiales en redes sociales.

Agregó que la unidad antifraude del DACO ha identificado publicaciones –en particular Marketplace de Facebook– de “personas que tienen acceso a pozos de uso residencial, los cuales han estado mercadeando y ofreciendo servicios de llenado de camiones cisterna, ‘ven y trae tu tanque y te lo llenamos a un peso el galón, dos pesos el galón’. Y este tipo de venta es completamente ilegal”.

“No puede estar dando un uso comercial a algo que es para uso residencial. (…) En caso que nosotros detectemos, en el Departamento, alguna persona queriendo vender de manera ilegal agua de estos pozos, la vamos a estar refiriendo a las autoridades correspondientes por producto del Departamento de Recursos Naturales”, comentó.

A la pregunta de cuántos casos han referido o canalizado al DRNA, respondió “unos cuantos”.

En tanto, Quiles Pérez compartió que el DRNA colabora con contratistas para el desarrollo de una aplicación que permitirá monitorear el consumo de agua de los acuíferos.

“A través de los años, nadie se dedicó a trabajar esto. Nosotros llegamos, de inmediato nos dimos cuenta, empezamos a planificar y la intención que vamos a cumplir antes de que se acabe el cuatrienio es que, por telemetría, vamos a saber qué está consumiendo cada tenedor de franquicia”, anticipó.

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ACERCA DEL AUTOR
Génesis Ibarra Vázquez
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Génesis Ibarra Vázquez es periodista graduada en Comunicaciones de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, con experiencia en periodismo digital, radio y prensa escrita. Realizó su transición del mundo académico al...
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