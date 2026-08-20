En apenas una semana: sequía extrema casi duplica su extensión en Puerto Rico

La sequía extrema casi duplicó su extensión en Puerto Rico en apenas una semana y ya afecta el 33.31% del territorio, según la actualización del Monitor de Sequía de Estados Unidos publicada este jueves.

El informe refleja un deterioro general de las condiciones en gran parte de la isla, particularmente en el este, sur y suroeste, mientras persisten niveles bajos de caudal y racionamiento en el servicio de agua en algunas zonas.

De acuerdo con los datos más recientes, 9.52% de Puerto Rico se encuentra bajo condiciones atípicamente secas (D0), mientras 10.52% está bajo sequía moderada (D1) y 29.55% bajo sequía severa (D2). A esto se suma el 33.31% clasificado en sequía extrema (D3).

El cambio más marcado durante la última semana ocurrió precisamente en la categoría de mayor intensidad presente en la isla. La extensión bajo sequía extrema aumentó de 17.02% a 33.31%, un alza de 16.29 puntos porcentuales.

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Esta clasificación puede implicar pérdida de cultivos, escasez de alimento para el ganado, alteraciones en las rutinas diarias, cambios en horarios escolares, cierres de negocios, deterioro en la calidad del agua y reducción de los acuíferos.

Entre los municipios cuya totalidad del territorio se encuentra ahora bajo sequía extrema figuran Vieques, Culebra, Guánica, Santa Isabel, Humacao, Las Piedras, Juncos, Naguabo, Ceiba, Gurabo, Fajardo y Luquillo.

1 / 22 | En fotos: así han empeorado las condiciones de sequía en Puerto Rico. La escasez de lluvias en los pasados meses ha agravado las condiciones de sequía a través de Puerto Rico. - NDMC/NOAA/USDA/NASA 1 / 22 En fotos: así han empeorado las condiciones de sequía en Puerto Rico La escasez de lluvias en los pasados meses ha agravado las condiciones de sequía a través de Puerto Rico. NDMC/NOAA/USDA/NASA Compartir

La clasificación D3 también cubre porciones de Cabo Rojo, Lajas, Yauco, Guayanilla, Peñuelas, Ponce, Juana Díaz, Villalba, Coamo, Salinas, Yabucoa, San Lorenzo, Caguas, Trujillo Alto, San Juan, Carolina y Canóvanas.

Por otro lado, la sequía severa o D2 disminuyó 7.36 puntos porcentuales, al pasar de 36.91% del territorio la semana pasada a 29.55% en el informe más reciente.

Bajo esta clasificación, el sector agrícola puede enfrentar retrasos en la siembra y escasez de heno, mientras los ganaderos pueden verse obligados a suplementar la alimentación del ganado. También pueden observarse señales de estrés en árboles y plantas y aplicarse medidas más estrictas de conservación o racionamiento de agua.

La proporción de Puerto Rico bajo sequía moderada o D1 también registró una reducción de 7.73 puntos porcentuales, de 18.25% a 10.52%.

Este nivel puede provocar estrés en los cultivos, llevar a los agricultores a conservar agua, aumentar el peligro de incendios forestales y ocasionar descensos en los niveles de embalses, lagos, ríos y quebradas.

1 / 9 | En imágenes: los efectos de la sequía alrededor del mundo. Un campo de girasoles secos en las inmediaciones de Negotin, Serbia, evidencia el impacto de las condiciones de sequía que afectan al país durante este verano. - Marko Drobnjakovic 1 / 9 En imágenes: los efectos de la sequía alrededor del mundo Un campo de girasoles secos en las inmediaciones de Negotin, Serbia, evidencia el impacto de las condiciones de sequía que afectan al país durante este verano. Marko Drobnjakovic Compartir

Aunque las categorías de sequía moderada y severa registraron reducciones, esto no necesariamente representa una mejoría en las condiciones, pues parte del territorio pasó a una clasificación de mayor intensidad, que es la sequía extrema.

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En contraste, las áreas bajo condiciones atípicamente secas o D0 aumentaron 3.43 puntos porcentuales, al pasar de 6.09% a 9.52% en una semana. En Puerto Rico, esta clasificación puede reflejar caudales de ríos y quebradas por debajo de sus niveles habituales.

En conjunto, 82.91% del territorio presenta algún nivel de sequedad o sequía, frente al 78.27% de la semana pasada.