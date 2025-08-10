Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
10 de agosto de 2025
79°ligeramente nublado
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Sin luz miles de abonados de LUMA Energy en la región de Bayamón

El consorcio explicó que se trata de “interrupciones rotativas” y pueden durar entre tres y cuatro horas

10 de agosto de 2025 - 7:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Se espera que en las próximas horas ocurra otra rotación del servicio y que algunas personas que tenían energía se queden sin luz, mientras algunos que ya no tenían la recuperarían. (Carlos Giusti/Staff)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Varios clientes de la región de Bayamón de LUMA Energy, específicamente en el pueblo de Dorado, podrían ver su servicio de energía eléctrica interrumpido durante la noche del domingo debido a relevos de carga anunciados por el consorcio de energía.

RELACIONADAS

Según una publicación en la cuenta de X de la empresa privada, las interrupciones rotativas son una “medida preventiva para proteger el sistema mientras se completan trabajos en el área de Dorado”.

“Se van a rotar clientes en espacios de tres a cuatro horas dependiendo de cómo está la carga”, explicó a El Nuevo Día, por su parte, el portavoz de prensa de la compañía, Hugo Sorrentini.

A eso de las 7:20 p.m., la región de Bayamón reportaba 10,833 clientes sin servicio de energía eléctrica del total de 216,496 que componen esa zona.

Se espera que en las próximas horas ocurra otra rotación del servicio, por lo que algunas personas que tenían energía podrían quedar sin servicio temporalmente.

Tags
Breaking NewsDoradoLUMA EnergyEnergía eléctrica
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 10 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: