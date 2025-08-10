Sin luz miles de abonados de LUMA Energy en la región de Bayamón

Varios clientes de la región de Bayamón de LUMA Energy, específicamente en el pueblo de Dorado, podrían ver su servicio de energía eléctrica interrumpido durante la noche del domingo debido a relevos de carga anunciados por el consorcio de energía.

Según una publicación en la cuenta de X de la empresa privada, las interrupciones rotativas son una “medida preventiva para proteger el sistema mientras se completan trabajos en el área de Dorado”.

“Se van a rotar clientes en espacios de tres a cuatro horas dependiendo de cómo está la carga”, explicó a El Nuevo Día, por su parte, el portavoz de prensa de la compañía, Hugo Sorrentini.

A eso de las 7:20 p.m., la región de Bayamón reportaba 10,833 clientes sin servicio de energía eléctrica del total de 216,496 que componen esa zona.