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Sindicato convoca manifestación este martes al cumplirse 10 años de Promesa

El Movimiento Solidario Sindical protestará frente a la sede de la Junta de Supervisión Fiscal a partir de las 4:00 p.m.

28 de junio de 2026 - 6:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Movimiento Solidario Sindical representa a trabajadores de la empresa privada en Puerto Rico. (Suministrada)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

“Hay que seguir sacando la rabia y demostrar a la Junta que es ineficiente”, con esas palabras, la portavoz del Movimiento Solidario Sindical (MSS), Vanesa Contreras, convocó a los puertorriqueños a “demostrar su repudio” contra de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) mediante una protesta este martes, cuando se cumplen 10 años de la firma de la ley Promesa, que dispuso la creación del organismo que controla las finanzas públicas.

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Contreras denunció, en un comunicado de prensa, que la JSF lleva más de una década en la isla, pero que las mejoras prometidas como parte de la ley Promesa no se cumplieron.

“El país enfrenta un sistema eléctrico inestable, el deterioro del servicio de agua, escuelas públicas en condiciones precarias y nuevas amenazas de privatización y desregulación. Promesa no resolvió la crisis; la profundizó para beneficiar a los bonistas y al gran capital”, expresó Contreras.

La líder sindical apuntó, además, que la calidad de vida de los trabajadores, desde la llegada de la JSF, “ha empeorado” y que el dinero de la reconstrucción por el paso del huracán María, en 2017, todavía no se ve.

“Lo que se ha demostrado es que (la Junta) es un gobierno de facto”, afirmó Contreras.

“Mucha gente piensa que estas cosas no le afectan porque trabaja en la empresa privada. Pero la realidad es que todos pagamos las consecuencias cuando vivir en Puerto Rico se hace cada vez más difícil”, sostuvo, por su parte, Jorge Nieves, también líder del MSS, organización que representa a trabajadores de la empresa privada.

Para Nieves, la respuesta ideal en contra de la Junta es la organización y la lucha.

“No podemos seguir aceptando salarios insuficientes, servicios más caros y tener dos y hasta tres empleos para sobrevivir. La Junta nunca ha gobernado para el pueblo”, estableció.

“Esta marcha es para cualquier trabajador que esté cansado de ver cómo cada año tiene que hacer más sacrificios para salir adelante. No importa dónde trabajes; si quieres un país donde se pueda vivir mejor, esta lucha también es tuya”, añadió el líder sindical.

La manifestación se efectuará, a las 4:00 p.m. del martes, frente a la sede de la JSF, en la avenida Muñoz Rivera, en Hato Rey.

“Solo la organización y lucha del pueblo trabajador podrá derrotar a la Junta y abrir paso a un país al servicio de quienes lo sostienen con su trabajo”, concluyó Nieves.

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Junta de Supervisión FiscalLey PromesaHato Rey
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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