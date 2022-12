El Observatorio de Equidad de Género identificó cinco feminicidios no contabilizados en 2021, elevando a 58 el total estimado de muertes violentas de mujeres por razón de género el año pasado y evidenciando las lagunas que persisten en la recopilación de estadísticas de violencia de género por parte del gobierno.

Los casos no contabilizados fueron clasificados como feminicidios indirectos por sobredosis, y fueron identificados a través de un análisis que realizó el Observatorio a la base de datos del Registro Demográfico del período de enero a junio de 2021, explicó la doctora Irma Lugo-Nazario.

“Cuando identificamos estos casos de feminicidio por sobredosis, hay que ver cómo el Estado trabaja con esas mujeres, qué servicios hay diferenciados teniendo en consideración el tema de perspectiva de género, porque hay unas necesidades particulares de esta población cuando son madres, cuando son adictas, cuando son víctimas de abuso sexual o doméstico y cómo, a veces, lamentablemente el sistema es más punitivo hacia ellas, precisamente por esos prejuicios”, añadió la coordinadora del Observatorio.

En tanto, el proyecto también reclasificó 10 feminicidios que permanecían en el renglón de “bajo investigación”. De esos, tres se sumaron a los feminicidios íntimos, elevando de 12 a 15 los asesinatos perpetrados por un hombre con el que la víctima tenía o tuvo una relación o vínculo íntimo, o por un amigo o conocido que intentó tener una relación con la víctima y fue rechazado.

Las tres víctimas adicionales son Gloris Arlenis Rosario, asesinada el 11 de febrero de 2021, en Cidra, por una sobredosis inducida; Melissa Belén Falú, asesinada el 25 de julio de 2021, en Loíza, con un disparo en la cabeza que su expareja reportó inicialmente como un suicidio; y Yarelis González Lanzó, asesinada el 28 de noviembre de 2021, en Vieques.

Además, la muerte violenta de Shakira Colón Rabell, el 24 de septiembre de 2021, en Trujillo Alto, fue clasificada como un feminicidio no íntimo. El asesinato a disparos de la mujer de 28 años ocurrió mientras esta se encontraba en un auto junto con su pareja, quien resultó herido de gravedad. El autor del crimen fue su vecino.

Como parte del análisis, el Observatorio también encontró que el Negociado de la Policía mantiene al menos 16 feminicidios del año pasado bajo investigación. Uno de los casos sin respuestas es el asesinato del hombre transgénero Samuel Edmund Valentín, de 21 años, ocurrido el 9 de enero de 2021 en Trujillo Alto. El Observatorio incluye en sus estadísticas los transfeminicidios, definido como el asesinato de una persona trans por motivos de su identidad de género.

“Creo que es una cuestión de justicia para las familias también, porque las familias quieren respuestas. Eso es importante”, abundó Lugo-Nazario.

Fallas en estadísticas

Según el Negociado de la Policía, fueron 15 los asesinatos por violencia doméstica registrados en 2021, divididos en 12 féminas y tres hombres.

Lugo-Nazario recordó que uno de los hallazgos del Comité PARE fue la falta de estadísticas confiables en el gobierno, lo que, a su entender, impide avanzar en la formulación de políticas públicas que puedan permitir erradicar este problema social, que ha cobrado la vida de 71 mujeres en lo que va de año.

“El llamado es tener una mirada con perspectiva de género en todas estas situaciones sociales y de violencia que vive el país. Así que hay una responsabilidad del Estado en dar seguimiento, en tener datos confiables, y se supone que las agencias sean las que provean los mismos. Así que eso deja un llamado también a educar al personal, a tomar conciencia de estas necesidades, a trabajar con una mayor responsabilidad social hacia el país”, agregó.

En esa línea, el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), Manuel Quilichini, resaltó el contar con estadísticas confiables como un aspecto fundamental para combatir la violencia de género.

“El problema de estadísticas en Puerto Rico es reconocido y es de años. Tú tienes que las estadísticas no concuerdan, de la Policía, de (el Departamento de) Justicia, de todos. Ese problema lo que nos trae es que no tenemos una confiabilidad en cuanto a los datos que se nos están dando. Y no es un problema difícil de resolver, pero sí requiere una voluntad política y una estrategia para resolverlo”, comentó el licenciado.

“La captura de información a nivel general nos ayuda a establecer dónde funciona el sistema, dónde no funciona, dónde hay que poner recursos y dónde sobran, porque lo que quieres es la mejor utilización de los escasos recursos que tienes, pero solo lo puedes hacer si tienes buena información”, concluyó.