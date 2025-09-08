Opinión
8 de septiembre de 2025
82°lluvia ligera
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Una persona es arrastrada por la corriente del río en el área del “infinity pool” en Naguabo

En el lugar se encontraban cuatro personas en total

8 de septiembre de 2025 - 5:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La "infinity pool" queda en una zona restringida por la Autoridad de Energía Eléctrica.
De acuerdo a una publicación en las redes sociales del municipio de Naguabo, la persona se encontraba junto a tres otros puertorriqueños cuando aumentó el nivel del río. (Xavier García)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) en Naguabo y otras agencias buscan a una persona que presuntamente fue arrastrada por las corrientes del río Sabana, cerca de la llamada “infinity pool” localizada en el barrio Cubuy, en la PR-191.

De acuerdo a una publicación en las redes sociales del municipio de Naguabo, la persona se encontraba junto a tres otros puertorriqueños cuando aumentó el nivel del agua del río.

Asimismo, en un informe emitido por la Policía se expresó que la persona supuestamente sufrió una caída de 80 pies al vacío.

“Se desconoce su paradero y condición de salud”, lee el informe.

La publicación apunta a que las personas que estaban en el río son de los municipios de Corozal, Toa Baja, Barceloneta y Vega Baja, pero no se especifica de qué municipio exactamente es la persona arrastrada por la corriente.

“Exhortamos a la ciudadanía a mantenerse alejada del área y permitir el libre acceso de los equipos de respuesta”, solicitaron las autoridades.

En la mañana del lunes el Servicio Nacional de Meteorología advirtió que varios municipios ya habían recibido entre dos y tres pulgadas de lluvia. En el sureste, pueblos como Yabucoa, Patillas y Maunabo registraron entre una y media y dos pulgadas; mientras en la zona entre Juana Díaz y Ponce cayó una pulgada.

Tags
Breaking NewsNaguaboLluvia
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
