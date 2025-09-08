Una persona es arrastrada por la corriente del río en el área del “infinity pool” en Naguabo

La Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) en Naguabo y otras agencias buscan a una persona que presuntamente fue arrastrada por las corrientes del río Sabana, cerca de la llamada “infinity pool” localizada en el barrio Cubuy, en la PR-191.

De acuerdo a una publicación en las redes sociales del municipio de Naguabo, la persona se encontraba junto a tres otros puertorriqueños cuando aumentó el nivel del agua del río.

Asimismo, en un informe emitido por la Policía se expresó que la persona supuestamente sufrió una caída de 80 pies al vacío.

“Se desconoce su paradero y condición de salud”, lee el informe.

La publicación apunta a que las personas que estaban en el río son de los municipios de Corozal, Toa Baja, Barceloneta y Vega Baja, pero no se especifica de qué municipio exactamente es la persona arrastrada por la corriente.

“Exhortamos a la ciudadanía a mantenerse alejada del área y permitir el libre acceso de los equipos de respuesta”, solicitaron las autoridades.