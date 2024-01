Luego de que, durante los pasados días, se viralizaran varias imágenes de una clínica dental fatula en Aguas Buenas, donde dos mujeres ponían “braces” a bajo costo, han sido varios los profesionales de la salud dental que han levantado su voz, tanto porque es una denuncia que alegan haber llevado por años, pero también por los riesgos que representan estas intervenciones para la salud del paciente.

“Una vez tú tocas el diente y haces movimiento… sin ningún tipo de conocimiento ni de enfermedades, de encías o del hueso, son totalmente irreversibles”, informó la dentista y catedrática del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Najema Ali Hernández a El Nuevo Día.

De acuerdo a la especialista, acudir a estas clínicas en búsqueda de precios más bajos en tratamientos de ortodoncia puede resultar en algo similar a lo que expresa el dicho: “lo barato sale caro”.

“Puedes dañar el tejido de soporte del hueso, lo que llamamos el periodoncio, puedes causar unos movimientos ortodónticos indebidos, puedes causar reabsorción de la raíz del diente, se puede afectar la placa cortical del hueso. A eso se le suma que, como ellas no son dentistas, están poniendo estos tratamientos en bocas que no han sido evaluadas por un dentista. Si hay un desconocimiento sobre algunas enfermedades en las encías, caries dentales rampantes, pues tú estás poniendo ‘brackets’ en dientes enfermos”, detalló Ali Hernández.

PUBLICIDAD

Como ejemplo, la especialista resaltó lo delicado del proceso de implementación de carillas de porcelana, conocidas coloquialmente como “perridientes”, que, durante los últimos años, se han convertido en una tendencia estética. En el proceso, el diente natural tiene que ser desgastado, lo que es irreversible y puede causar un daño permanente si no se lleva a cabo por un profesional debidamente acreditado.

La doctora Najema Alí Hernández reiteró que es “imposible” que en las clínicas que se dedican a hacer estos tratamientos sin la preparación académica requerida mantengan un nivel sanitario que se compare con el de una clínica dental. (BrandStudio)

“Las carillas son tratamientos cosméticos para mejorar la apariencia del paciente … Tú tienes que desgastar el diente. Ninguna persona, que no sea dentista, está autorizada a hacer eso. Una vez tú tocas el diente y lo desgastas no hay vuelta atrás”, advirtió la doctora.

De acuerdo con Ali Hernández, previo a colocar las carillas de porcelana, también hay que asegurar que el paciente tenga una buena salud oral, que, en este caso, incluye que tenga buen esmalte y que no sufra de caries o dientes deteriorados.

“Si es un diente con mucha destrucción… no va a haber una retención de la carilla. Ya ahí va una corona que son procedimientos completamente distintos”, enfatizó.

La dentista, además, reiteró que es “imposible” que en las clínicas que se dedican a hacer estos tratamientos sin la preparación académica requerida mantengan un nivel sanitario que se compare con el de una clínica dental.

“Nosotros tenemos que tener los permisos del Departamento de Salud, tenemos una preparación académica con cuatro años de medicina dental, años de residencia, cursos de control de infecciones y enfermedades. Nuestras oficinas están equipadas para eso”, explicó.

Para brindar un ejemplo, la catedrática mencionó que, en el vídeo que ha circulado a través de las redes sociales, y que en días recientes fue removido, no se veía un “autoclave dental” o un “ultrasonido”; dos instrumentos esenciales a la hora de esterilizar las herramientas que usan los dentistas. “Estos son cosas que se le venden a profesionales de la salud... Esto lo venden compañías de equipo médico y para tú comprar tú tienes que presentar tu licencia”, afirmó.

PUBLICIDAD

“Hoy en día, en Wish tú consigues gomitas, pero herramientas como tal, ellas no presentaron. Lo más que a una persona común le pueden vender son guantes, gazas y cosas así, pero el equipo, los instrumentos dentales, equipo grande, eso no se lo van a vender a cualquier persona”, aseguró.

El pasado lunes, el Departamento de Justicia aseguró que estará investigando a personas que presuntamente realizan trabajos de ortodoncia y estética de manera ilegal.

Sin embargo, el Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico (CCDPR) aseguró que, por años, ha denunciado este tipo de negocios no tan solo ante esa agencia, sino también ante el Departamento de Salud.

“Para serte sincero, han sido lentos en el procesamiento de estas denuncias”, comentó a El Nuevo Día el presidente de esa institución, Raúl Ortiz Escalera.

En el comunicado de prensa emitido ese día, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, aseveró que cualquier persona que realizando procedimientos dentales y estéticos de manera ilegal puede exponerse a ser procesada criminalmente.

“Exhortamos a las personas perjudicadas o aquellas que tengan evidencia de la comisión de este tipo de delito, a que realicen una querella ante el Negociado de la Policía”, leía parte del texto.