Aunque el Departamento de Justicia aseguró que estará investigando a personas que presuntamente realizan trabajos de ortodoncia y estética de manera ilegal, el Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico (CCDPR) aseguró que, por años, ha denunciado este tipo de negocios no tan solo ante esa agencia, sino también ante el Departamento de Salud.

La controversia surge luego de que, durante los pasados días, por medio de las redes sociales, se viralizaran varias imágenes de una clínica de estética en Aguas Buenas que era operada por dos mujeres que, presuntamente, llevaban a cabo tratamientos de ortodoncia, incluyendo “braces”, a bajo costo.

“Para serte sincero, han sido lentos en el procesamiento de estas denuncias”, comentó a El Nuevo Día el presidente de esa institución, Raúl Ortiz Escalera, quien también resaltó las denuncias que hizo “la juventud” y su efecto para acelerar la respuesta acción de las autoridades.

Con él coincidió la expresidenta del CCDPR, Liselie Reyes Martínez, quien reveló que los tratamientos ilegales de odontología son “un secreto a voces”.

“Todos los dentistas recibimos todos los días un paciente que ha sido estafado por estas personas, no tan solo en ‘braces’. Estamos hablando de que le hacen los dientes, los laminados esos, las estéticas haciendo blanqueados, que también es ilegal. Lo que pasa es que como no hay consecuencias, pues siguen haciéndolo y que están impunes, que lo van a seguir haciendo y no va a pasar nada”, denunció, por su parte, Reyes Martínez.

De blanqueamiento a implantes: los riesgos

Entre algunos de los procedimientos que ambos dentistas mencionaron como ilegales y potencialmente peligrosos para la salud destacaron el blanqueamiento dental y los implantes, coloquialmente conocidos como “perridientes”. Estos últimos son una especie de corona que se usa en cada diente para que la sonrisa se vea más uniforme.

Sin embargo, el presidente del CCDPR mencionó que la facilidad para conseguir equipo -que no es para uso profesional- en internet, ha hecho que cualquier persona sin licencia médica pueda comenzar a llevar a cabo estos procedimientos sin la rigurosa preparación académica que se le requiere a un profesional de la salud dental.

“En el caso de Aguas Buenas, ellas estaban abriendo… todavía no tenían permiso para practicar y el permiso que estaban solicitando era para cosas cosméticas como uñas y cejas. Pero para nada dental”, expuso el dentista, quien también abordó los riesgos de someterse a estos tratamientos cosméticos por “moda”.

“La moda es que se vea que tú te hiciste los dientes… pero el problema es que te hiciste un daño también”, sentenció.

“Las personas pueden perder los dientes, que es una de las cosas más preciadas que tienen... Es un peligro. No solamente para su salud física, sino también para su salud en total. Eviten estos sitios y denúncienlos a las autoridades para que tomen acciones serias y detener esto de una vez por todas”, aconsejó.

Reyes Martínez también advirtió sobre riesgos como infecciones y enfermedades que luego pueden complicarse.

“Se exponen a que se contaminen con alguna enfermedad porque estas personas no tienen ningún tipo de método de esterilizar instrumentos. Se exponen a perder sus dientes porque un diente que es movido de forma incorrecta tiene reabsorción, lo pueden perder. Inclusive hemos tenido pacientes que han terminado en una sala de emergencias con las caras hinchadas”, explicó.

Más temprano, en el mismo comunicado de prensa en que informó que hay una pesquisa vigente, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, aseveró que cualquier persona que realizando procedimientos dentales y estéticos de manera ilegal puede exponerse a ser procesada criminalmente.

“Exhortamos a las personas perjudicadas o aquellas que tengan evidencia de la comisión de este tipo de delito, a que realicen una querella ante el Negociado de la Policía”, leía parte del texto.