UPR activa campaña de ayuda humanitaria para familias afectadas por el terremoto en Venezuela
La comunidad universitaria y el público general podrá realizar donativos en varios centros de acopio en diferentes recintos
30 de junio de 2026 - 1:31 PM
30 de junio de 2026 - 1:31 PM
La presidenta de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Zayira Jordán Conde, anunció este martes el inició de una campaña para recolectar donativos en apoyo a las familias que fueron afectadas por los terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado miércoles.
Según indicó a través de una comunicación escrita, la iniciativa busca movilizar a estudiantes, docentes y al público en general para recolectar artículos de primera necesidad que serán entregados a los centros oficiales de acopio para su distribución entre las comunidades impactadas en el hermano país.
“La Universidad de Puerto Rico es una institución comprometida con el servicio, la solidaridad y la responsabilidad social. En momentos como este, nuestra comunidad universitaria demuestra que el conocimiento también se traduce en acción y que extender una mano a quienes atraviesan una emergencia es parte de los valores que promovemos cada día”, aseguró Jordán Conde en el comunicado.
La presidenta especificó que los interesados pueden donar medicamentos, artículos médicos, productos de primeros auxilios, guantes quirúrgicos, guantes de trabajo, alimentos no perecederos, productos enlatados con al menos seis meses antes de su expiración, cascos de seguridad, linternas, baterías, extensiones eléctricas, baterías portátiles y productos de higiene personal.
Estos son los centros de acopio que estarán disponibles el martes, 30 de junio y el miércoles 1 de julio, de 8:30 a.m. a 4:00 p.m.:
Asimismo, informó que, en el recinto de la UPR en Humacao, la campaña se extenderá del 30 de junio al 2 de julio y del 6 al 10 de julio, en horario de 9:00 a.m. a 3:30 p.m., en la Oficina del Consejo General de Estudiantes.
El jueves, los artículos recolectados serán trasladados a los centros oficiales de acopio para su posterior envío como ayuda humanitaria.
Los interesados pueden obtener más información comunicándose con Carmen Patricia Parés Parés, vicepresidenta de Filantropía, al 787-481-6623, o con Margarita E. Méndez Escudero, directora de la Oficina de Exalumnos, al 787-675-3937.
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