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UPR activa campaña de ayuda humanitaria para familias afectadas por el terremoto en Venezuela

La comunidad universitaria y el público general podrá realizar donativos en varios centros de acopio en diferentes recintos

30 de junio de 2026 - 1:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Universidad de Puerto Rico (UPR) anunció el inicio de una campaña de recogido de donativos para brindar apoyo a las personas afectadas por el reciente terremoto en Venezuela. (Matias Delacroix)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La presidenta de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Zayira Jordán Conde, anunció este martes el inició de una campaña para recolectar donativos en apoyo a las familias que fueron afectadas por los terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado miércoles.

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Según indicó a través de una comunicación escrita, la iniciativa busca movilizar a estudiantes, docentes y al público en general para recolectar artículos de primera necesidad que serán entregados a los centros oficiales de acopio para su distribución entre las comunidades impactadas en el hermano país.

“La Universidad de Puerto Rico es una institución comprometida con el servicio, la solidaridad y la responsabilidad social. En momentos como este, nuestra comunidad universitaria demuestra que el conocimiento también se traduce en acción y que extender una mano a quienes atraviesan una emergencia es parte de los valores que promovemos cada día”, aseguró Jordán Conde en el comunicado.

La presidenta especificó que los interesados pueden donar medicamentos, artículos médicos, productos de primeros auxilios, guantes quirúrgicos, guantes de trabajo, alimentos no perecederos, productos enlatados con al menos seis meses antes de su expiración, cascos de seguridad, linternas, baterías, extensiones eléctricas, baterías portátiles y productos de higiene personal.

La Universidad de Puerto Rico (UPR) anunció el inicio de una campaña de recogido de donativos para brindar apoyo a las personas afectadas por el reciente terremoto en Venezuela.
La Universidad de Puerto Rico (UPR) anunció el inicio de una campaña de recogido de donativos para brindar apoyo a las personas afectadas por el reciente terremoto en Venezuela. (Suministrada)

Estos son los centros de acopio que estarán disponibles el martes, 30 de junio y el miércoles 1 de julio, de 8:30 a.m. a 4:00 p.m.:

  • San Juan: Pérgola de la Administración Central, Jardín Botánico UPR
  • UPR Río Piedras: Centro Universitario
  • UPR Mayagüez: Celis 208
  • UPR Aguadilla: Centro de Estudiantes
  • UPR Utuado: Centro de Estudiantes

Asimismo, informó que, en el recinto de la UPR en Humacao, la campaña se extenderá del 30 de junio al 2 de julio y del 6 al 10 de julio, en horario de 9:00 a.m. a 3:30 p.m., en la Oficina del Consejo General de Estudiantes.

Las organizaciones humanitarias advirtieron este martes de que el frágil sistema sanitario de Venezuela se encuentra al límite de su capacidad casi una semana después de dos potentes terremotos. Mientras residentes, como Kerli Faria, siguen buscando a familiares entre los escombros de La Guaira. Una foto aérea muestra un edificio destruido en La Guaira, la zona más afectada por los sismos. Un grupo de personas afectadas espera por la ayuda humanitaria que va llegando al país.
1 / 20 | En imágenes: hospitales al límite y brotes de enfermedades infecciosas en Venezuela. Las organizaciones humanitarias advirtieron este martes de que el frágil sistema sanitario de Venezuela se encuentra al límite de su capacidad casi una semana después de dos potentes terremotos. Mientras residentes, como Kerli Faria, siguen buscando a familiares entre los escombros de La Guaira. - Ariana Cubillos

El jueves, los artículos recolectados serán trasladados a los centros oficiales de acopio para su posterior envío como ayuda humanitaria.

Los interesados pueden obtener más información comunicándose con Carmen Patricia Parés Parés, vicepresidenta de Filantropía, al 787-481-6623, o con Margarita E. Méndez Escudero, directora de la Oficina de Exalumnos, al 787-675-3937.

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Breaking NewsTerremotosVenezuelaUPRAyuda humanitariaZayira Jordán Conde
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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