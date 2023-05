Cientos de personas acudieron ayer al velatorio de Jorge A. Pierluisi Díaz, padre del gobernador Pedro Pierluisi, entre ellas personas que laboraron con él en el Departamento de la Vivienda y otros que tuvieron la oportunidad de conocerlo en alguna faceta de sus 96 años de vida.

Todos, indistintamente del lugar en que interactuaron con Pierluisi Díaz, concurrían en describirlo como un servidor público vertical y de genuina entrega.

“Nuestra época era una época de servicio, de llegar (al gobierno) a servir. Yo dije en una ocasión, y lo voy a repetir aquí hoy (ayer), que don Jorge fue de esas personas que enterraron el ‘no’. Él siempre estaba dispuesto a servirte y a conseguir lo que tú buscabas”, dijo el exalcalde de Bayamón Ramón Luis Rivera, padre.

“Siempre estaba muy dispuesto a servir. Y yo tenía un gran afecto, le respetaba y le apreciaba mucho, precisamente por esas causas de servir de buena fe”, abundó el veterano político que llegó al velatorio de Pierluisi Díaz efectuado en la Parroquia Santa Teresita, en Santurce.

PUBLICIDAD

/

El recinto católico abrió las puertas al público a las 3:00 p.m. Previamente, la familia Pierluisi Urrutia tuvo un tiempo a solas con el patriarca, cuyo cuerpo descansaba en un ataúd gris forrado de orquídeas blancas. La madre del gobernador, Doris Urrutia, quien padece de Alzheimer, no estuvo presente en el velatorio.

El primer ejecutivo encabezó, junto a sus hermanos Caridad, Doris y Jorge, la guardia que flanqueaba el féretro. Un cuarteto de instrumentos de vientos así como un guitarrista ambientaban el lugar, mientras que cuatro pantallas mostraban fotos del fenecido, que dejaban ver su entrega por la familia. Tampoco faltaron las imágenes de su días de trabajo al frente de Vivienda, bajo la administración de Carlos Romero Barceló. Pierluisi Díaz creó el programa llamado “Vivienda Básica Habitable”, dirigido a las personas de escasos recursos económicos y fue clave en la creación de consejos de residentes en los residenciales públicos, sostuvo el gobernador.

“Yo me siento muy orgulloso de él”, dijo el primer ejecutivo, quien destacó que su padre, pese al trabajo, siempre estuvo presente para todos sus hijos y su esposa, a quien cuidó hasta hace unos días.

“Me siento bien, dentro de la pena, porque veo que aquí se confirma el reconocimiento a mi padre. Se confirma todo ese respeto y admiración que logró en vida. Y ahora, pues, seguirá con nosotros desde el cielo”, afirmó acongojado.

El gobernador Pedro Pierluisi y sus hermanos, Caridad, Doris y Jorge, recibieron a funcionarios y exfuncionarios de diversas ramas del gobierno que llegaron hasta la Parroquia Santa Teresita, en Santurce, para una ceremonia religiosa en memoria de su padre. (Josian Bruno Gómez)

El historiador Antonio Quiñones Calderón recordó que colaboró con Pierluisi Díaz al ser nombrado a la jefatura de Vivienda.

“Era un hombre con una lealtad al servicio público, con una decencia personal, con un don de gente. Un hombre ejemplo. Un servidor público ejemplo”, dijo.

PUBLICIDAD

Contó que Pierluisi Díaz, un ingeniero civil de profesión y exmilitar, recibió boletos para un acto de recaudación de fondos del gobernador mientras era secretario de Vivienda. El funcionario, narró Quiñones Calderón, optó por comprar algunos boletos y rechazó venderlos entre contratistas del gobierno.

“Dijo que se lo entregara al gobernador, que era presidente del partido, obviamente, porque él no podía hacer eso. Y así mismo fue. Hablé con el gobernador y se lo entregué. No sé si algún otro funcionario público ha hecho eso. Así era él”, indicó.

La exgobernadora Sila María Calderón elogió la fibra humana y el amor por la familia que demostraba Pierluisi Díaz.

“Lo llegué a conocer y a toda la familia también. Era un hombre muy serio, hombre de familia. Un hombre que sufrió mucho con la muerte de su hijo (José Jaime)“, sostuvo la exgobernadora.

“Me siento apenada de su muerte, pero feliz porque tuvo una vida extraordinaria y una gran familia”, agregó.

El exgobernador Alejandro García Padilla conoció al fenecido antes que al gobernador, mientras era director ejecutivo de la Asociación de Contratistas Generales.

“Una persona muy amable, muy cortés. Una persona muy cercana. Nunca, para nada controversial ni estridente”, describió García Padilla al padre del primer ejecutivo.

El actual secretario de la Vivienda, William, Rodríguez, tuvo la oportunidad de compartir con Pierluisi Díaz durante un encuentro de exsecretarios que se efectuó en la agencia. Al lugar, Pierluisi Díaz llegó en andador, pero decidió que quería dejarlo a un lado para entrar al lugar en el trabajó por años, contó Rodríguez.

PUBLICIDAD

“Siempre nos dijo que tuviésemos mucha sensibilidad en el proceso y que tuviéramos mucha conversación comunitaria, que aprendiéramos de las experiencias pasadas para poder nosotros formular política pública y que siempre fuéramos de un criterio muy independiente. Y que tomáramos las mejores decisiones siempre, con el corazón y luego con nuestra mente”, sostuvo.

Precisamente, el gobernador reveló dos consejos que le dio su padre para que los siguiera, sin importar qué cargo público ocupara: “que jamás permitiera que nadie salga de mi oficina sintiendo que fue maltratado y que no me olvide que las cortesías y las deferencias que tienen conmigo no son conmigo, (sino) con el puesto que ocupo”.

“Él tuvo una vida larga. Bien productiva. Dios nos da la vida, pero nos corresponde a cada uno de nosotros sacar provecho de la misma y mi papá lo hizo”, puntualizó.