NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Venezolanos en Puerto Rico desconocen “el cuadro completo” del ataque de Estados Unidos a su país

“Se trata de un hecho en desarrollo”, dijo Sonia Cosme, presidenta de la organización sin fines de lucro Casa Venezuela

3 de enero de 2026 - 9:42 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Varias personas corren por una calle tras escuchar explosiones y aviones volando a baja altura en Caracas, capital de Venezuela. (The Associated Press)
Adriana Díaz Tirado
Por Adriana Díaz Tirado
Periodista de Noticiasadriana.diaz@gfrmedia.com

Ante el ataque estadounidense de este sábado en Caracas, capital de Venezuela, y la captura del presidente Nicolás Maduro, venezolanos que residen en Puerto Rico dijeron que esperarán a “conocer el cuadro completo” para reaccionar a los bombardeos, que han dejado a muchas familias con miedo e incertidumbre en su país de origen.

RELACIONADAS

Sonia Cosme, presidenta de la organización sin fines de lucro Casa Venezuela, indicó que, “por el momento, no se emitirán declaraciones; se trata de un hecho en desarrollo, por lo que no emitiremos ningún pronunciamiento concluyente hasta confirmar datos y conocer el cuadro completo”.

El gobierno de Estados Unidos lanzó un “ataque a gran escala” contra Venezuela, a primeras horas del sábado, y afirmó que Maduro fue capturado y trasladado fuera del país, tras meses de presión creciente por parte de Washington. El presidente Donald Trump calificó lo ocurrido como una “extraordinaria operación nocturna”, según una publicación en su cuenta de Truth Social.

Agradecemos el apoyo y la atención a la cobertura de los sucesos en Venezuela. Estamos atentos y próximamente compartiremos una declaración más completa, tan pronto contemos con más información verificable”, abundó, por su parte, Cosme, en declaraciones escritas.

Múltiples explosiones retumbaron y aeronaves que volaban a baja altura surcaron Caracas, mientras el gobierno de Maduro acusaba de inmediato a Estados Unidos de atacar instalaciones civiles y militares.

En la televisión de Venezuela, el fiscal general, Tarek William Saab, afirmó que hubo víctimas mortales en los ataques, previo al arresto de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

“Víctimas inocentes han resultado mortalmente heridas y otras han muerto a causa de este criminal ataque terrorista”, indicó Saab.

En América Latina, las posturas de líderes políticos han sido mixtas. Mientras los presidentes de Colombia y México, Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum, repudiaron el ataque a Venezuela, el presidente argentino, Javier Milei, lo apoyó.

En Puerto Rico, la gobernadora Jenniffer González también destacó la captura de Maduro, y manifestó su “solidaridad con el pueblo venezolano y esperanza de que este proceso abra paso a una transición ordenada, pacífica y democrática que permita a Venezuela reencontrarse con la libertad y la prosperidad”.

La Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) emitió una prohibición de vuelos comerciales estadounidenses en el espacio aéreo venezolano debido a “actividad militar en curso”.

---

Mantente conectado a elnuevodía.com para la ampliación de esta historia.

Adriana Díaz Tirado
Adriana Díaz Tirado es periodista feminista enfocada en temas de género, migración, política, seguridad, derechos reproductivos y la comunidad LGBTTQI+. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río...
