Veteranos pedalearán este domingo en el décimo “Memorial Day Ride”

El recorrido, en el que participarán veteranos con discapacidades utilizando tanto bicicletas normales como adaptadas, tendrá su salida a las 7:00 a.m. desde el centro urbano de Barceloneta, y recorrerá toda la carretera PR-2, hasta el faro de Arecibo y de vuelta , y tiene como propósito concienciar a la sociedad sobre las necesidades de los veteranos de guerra.

El director de Warriors 4 Life Puerto Rico indicó que, hasta el momento, hay 72 veteranos con diferentes discapacidades inscritos para participar del evento, pero instó a todo aquel que aún no se haya registrado y desee participar, a llegar el domingo hasta el punto de salida.

“Son, en su mayoría, bicicletas adaptadas, tipo triciclos, para veteranos con discapacidades, de todas las discapacidades, no solo veteranos con prótesis”, explicó mientras indicó que el evento cumplirá, este domingo, su décimo aniversario.

“Si no se ha registrado, no importa, pueden llegar hasta allá y como es sin fines de lucro, si es veterano, es totalmente gratis, pero si no es veterano y quiere participar, su donación será más que bienvenida porque eso nos permite seguir operando”, añadió.