Vieques tendrá una “sargacera” tras aprobación de $2.5 millones por parte de la Junta de Supervisión Fiscal

El Municipio de Vieques recibirá $2.5 millones para una serie de proyectos aprobados por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que incluyen la compra de una máquina recolectora de sargazo, que se utilizará principalmente en el balneario Sun Bay, cuya administración fue cedida al ayuntamiento.

El alcalde José “Junito” Corcino indicó este domingo que ya tienen la maquinaria identificada, y la intención es comprarla tan pronto se reflejen los fondos en las arcas municipales para que esté en operaciones lo antes posible.

“Sabemos que esto va a impactar mucho lo que es la economía de Vieques, porque la playa es uno de nuestros recursos naturales. Estamos trabajando, ya comenzamos, para ponerla (a Sun Bay) nuevamente Bandera Azul para el año que viene, si así Dios lo permite. Era necesario poder tener la sargacera en el área para poder tener la playa limpia”, expresó Corcino, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Aunque siempre ha llegado a la región, la presencia del sargazo en el Caribe vio un aumento sin precedentes este año. El Laboratorio de Oceanografía Óptica de la Universidad del Sur de Florida estimó que, a lo largo del 2025, en la región del Caribe oriental y el Atlántico occidental flotarían 37.5 millones de toneladas del alga.

“Siempre ha estado. No había impactado tanto, por la geografía de la isla, pero este año hubo un aumento significativo de la llegada de sargazo a nuestras playas. En años anteriores, había sido menos, pero este año había bastante sargazo. Inclusive, según yo he estado verificando, se espera que el subsiguiente se duplique la cantidad de sargazo que llega al Caribe. Así que esto nos va a ayudar grandemente a mantener nuestro balneario limpio”, subayó el alcalde viequense, quien señaló al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez –quien representa al distrito–, como el “propulsor” de que el dinero se concediera al ayuntamiento.

Ante el incremento del alga en las costas, el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, creó una Unidad Especializada del Sargazo, que tiene como misión implementar la Orden Ejecutiva 2025-037, mediante la cual la gobernadora Jenniffer González declaró un estado de emergencia por la cantidad récord del alga que ha llegado a las costas.

El DRNA, sin embargo, no participó en la búsqueda de la maquinaria. El secretario supo finalmente de la asignación de la JSF al ser entrevistado por este periódico.

“Me alegro un montón que el Municipio ahora tenga esa ‘sargacera’. Son más recursos que vamos a tener en la lucha contra el sargazo. De inmediato, nosotros tenemos una unidad que está especializada en sargazo. Hablaré con el alcalde para dejarle saber que estamos a su disposición para trabajar en conjunto sobre todas las cosas, trabajar en equipo”, manifestó Quiles.

El titular del DRNA reconoció que trabajar con el sargazo en las islas municipio es un reto porque las “sargaceras”, aunque son embarcaciones, no están hechas para navegar en mar abierto.

“El gran problema es que, en la limitación de recursos que teníamos, pues dar el viaje hasta allá, era difícil. Todo en Vieques es más complejo por la cuestión de la transportación. Aunque estas son embarcaciones, no están hechas para navegar en mar abierto. Tendríamos que estar transportándolas en un carretón, en una barcaza o en un ferry. Todo ese tipo de cosas complica el asunto ya complejo del sargazo”, expuso.

Los $2.5 millones para Vieques forman parte de una asignación total de $3.4 millones aprobada por la JSF para gastos capitales relacionados al desarrollo económico, infraestructura crítica, salud y seguridad pública de los municipios, que se basa en solicitudes de la Asamblea Legislativa. Aparte de la llamada Isla Nena, se beneficiarán los municipios de Juncos ($100,000) y Canóvanas ($800,000).