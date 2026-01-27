Vivienda aguarda por respuesta de Ramona Cruz Sanabria sobre terreno que ya le habían ofrecido en 2024

El Departamento de la Vivienda aguarda por una respuesta de Ramona Cruz Sanabria –la mujer de 78 años que será removida forzosamente de su hogar en Playuela, Aguadilla–, después ofrecerle vivir en un terreno que le hicieron disponible en 2024 y que, en ese entonces, rechazó.

“Según ‘data’ en los récords de la Administración de Vivienda, en 2004, se comenzó y se hizo un ofrecimiento de un terreno a esta familia para que pudiesen reubicarse, lo cual la familia no accedió. Sin embargo, la secretaria (Ciary Pérez), a través del subsecretario (Omar Figueroa), estuvieron ofreciendo el terreno que ya una vez se le ofreció para que pudiesen construir. Estamos a la espera de que la familia acepte o deniegue este lugar”, dijo este martes el jefe de la Administración de Vivienda Pública, Juan Rosario Hernández.

Agregó que los dos hermanos de la septuagenaria ya aceptaron dos unidades de vivienda en residenciales públicos, específicamente, en Roosevelt y El Carmen, ambos en Mayagüez. Destacó que, a Cruz Sanabria, también se le ofreció una vivienda pública, pero la rechazó.

“Lo importante es que a ella se le ofreció un terreno. Así que yo creo que nosotros hemos sido proactivos, hemos trabajado de la forma correcta ofreciéndole alternativas, tanto en Vivienda Pública para atender su necesidad inmediata y, también, le volvimos a ofrecer el terreno que ya, en algún momento, se le había ofrecido y habían denegado. Así que estamos esperando que lo reconsideren”, sostuvo, durante la sesión bisemanal “En Récord”, en La Fortaleza.

El pasado viernes, el Tribunal de Primera Instancia decidió proceder con la orden de desalojo contra Cruz Sanabria. Por ser una adulta mayor, el Tribunal dio hasta el 10 de febrero para que el Departamento de la Familia, el Departamento de la Vivienda y la Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada coordinen con los alguaciles el desalojo.

Tras 140 años de tradición familiar: Doña Ramona lucha para no ser expulsada de su casa en Aguadilla El Tribunal de Aguadilla ordenó que Ramona Cruz Sanabria abandone la residencia, en el sector Playuela, donde su familia vivió durante casi siglo y medio, debido a que carece del título de propiedad.

Cruz Sanabria vive en unos terrenos que su familia ha ocupado por 140 años, cuya titularidad posee la empresa Playa India.

El proceso legal por los terrenos comenzó en 1993, cuando Playa India presentó una demanda contra Cruz Sanabria. La sentencia a favor de la compañía fue dictada el 4 de agosto de 1997, pero no fue hasta 2018 que la entidad recurrió nuevamente al Tribunal de Aguadilla para pedir el desahucio, que se concedió en 2023.