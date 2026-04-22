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Zayira Jordán Conde se reunirá con estudiantes en medio de manifestaciones en la UPR

La presidenta de la institución convocó el encuentro en momentos en que varios recintos han decretado paros y huelgas

22 de abril de 2026 - 8:03 AM

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Jordán Conde precisó que a la reunión, que se llevará a cabo este jueves, fueron convocados los presidentes de los 11 Consejos Generales de Estudiantes y los 11 representantes estudiantiles ante la Junta Universitaria. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

La presidenta de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Zayira Jordán Conde, informó que sostendrá una reunión con líderes estudiantiles de los 11 recintos para atender, de “manera estructurada”, los reclamos esbozados por diversos sectores de la comunidad universitaria.

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Jordán Conde precisó que a la reunión, que se llevará a cabo este jueves, fueron convocados los presidentes de los once Consejos Generales de Estudiantes y los once representantes estudiantiles ante la Junta Universitaria.

“Este espacio responde a la necesidad de propiciar un diálogo serio, ordenado y enfocado en soluciones concretas con nuestros estudiantes. Nuestro compromiso es atender sus planteamientos con apertura y desde la responsabilidad compartida que tenemos con la Universidad”, expresó la presidenta de la UPR, mediante un comunicado de prensa.

Este encuentro se da luego de una reunión inicial con Jordán Conde, rectores y funcionarios de Administración Central en la cual el liderato estudiantil solicitó más espacios de diálogo ante el creciente malestar en el sistema universitario con la gestión de la presidenta.

Estudiantes del recinto de Río Piedras decretaron, el martes, un paro de 72 horas que inició hoy, miércoles, y que dará paso a una huelga que arranca el lunes, 27 de abril.

De esta forma, se une al recinto de Mayagüez, cuyos estudiantes iniciaron la semana pasada una manifestación indefinida.

Asimismo, los estudiantes de los recintos de Humacao, Ciencias Médicas, Bayamón determinaron que iniciarán huelgas en mayo, si Jordán Conde no renuncia o es destituida a inicios de ese mes. El recinto de Arecibo, por su parte, tendrá un paro de 72 horas, que comenzará el próximo lunes.

Jordán Conde ha establecido, en expresiones públicas previas, que no renunciará.

La presidenta de la UPR informó que en la reunión se discutirán “soluciones viables” para atender los reclamos. Sostuvo que la agenda del encuentro se centrará en la implementación de acciones prioritarias enmarcadas en el plan de trabajo institucional aprobado, la planificación del presupuesto y asuntos de carácter sistémico.

¿Por qué los estudiantes de la UPR en Río Piedras están en paro? Estos son sus reclamos

¿Por qué los estudiantes de la UPR en Río Piedras están en paro? Estos son sus reclamos

Las manifestaciones en este y otros recintos se decretaron en rechazo a gestiones que ha encaminado la administración de Zayira Jordán Conde.

En la reunión del 8 de abril, la administración de la UPR permitió la entrada de los medios de comunicación. Se informó que la reunión del jueves sera privada.

“Reconocemos la importancia del diálogo como herramienta fundamental para atender los retos que enfrentamos. Esta reunión debe servir como punto de partida para identificar rutas de acción que beneficien a toda la comunidad universitaria y permitan retomar, con normalidad, las funciones esenciales de la Universidad”, indicó Jordán Conde.

“Este no es un esfuerzo aislado. Es el inicio de un proceso que debe traducirse en acciones concretas, medibles y con seguimiento, en beneficio de toda la Universidad, pues ese es el fin común al que todos aspiramos”, añadió.

Estudiantes de la UPR cerraron el miércoles el recinto de Río Piedras para exigir la salida de la presidenta, Zayira Jordán Conde, y un mayor presupuesto, como parte de un paro de 72 horas.Decenas de estudiantes llegaron este miércoles, desde las 3:30 a.m., para cerrar los portones del recinto y se mantenían allí temprano el jueves.Sin un acuerdo concreto para atender los reclamos que mantienen cerrados los portones en tres recintos, pero con una promesa de una nueva reunión convocada dentro de los próximos siete días, terminó el miércoles la extensa reunión.
1 / 15 | Segundo día del paro en la UPR de Río Piedras: así están los portones. Estudiantes de la UPR cerraron el miércoles el recinto de Río Piedras para exigir la salida de la presidenta, Zayira Jordán Conde, y un mayor presupuesto, como parte de un paro de 72 horas. - Carlos Rivera Giusti/Staff
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Keila López Alicea
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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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