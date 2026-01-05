Apagón en Berlín que afecta a 45,000 hogares es atribuido a ataque “con motivos políticos”

Muchas viviendas y negocios en el suroeste de Berlín enfrentan días sin electricidad después de que líneas eléctricas de alta tensión resultaran dañadas por un incendio que, según las autoridades de la ciudad, fue resultado de un ataque con motivos políticos por parte de “extremistas de izquierda”.

El fuego se desató el sábado por la mañana en un puente para cables sobre el canal Teltow, cerca de la planta de energía Lichterfelde, según autoridades locales. En un principio, más de 45,000 hogares y 2,200 negocios en cuatro distritos se quedaron sin electricidad. Los servicios de calefacción e internet también se vieron afectados.

Franziska Giffey, la senadora de Asuntos Económicos de la ciudad, dijo que se trató de “un corte de energía particularmente severo que afecta a decenas de miles de hogares y negocios, incluidos servicios de asistencia, hospitales, numerosas instituciones sociales y empresas”.

Aunque el domingo se restableció la electricidad para miles de hogares, las autoridades calculan que muchos otros probablemente permanecerán sin luz hasta el jueves.

El clima nevado y las temperaturas bajo cero han ralentizado las labores para restablecer la electricidad, y les han dificultado aún más la vida a los afectados.

El incidente está siendo investigado como un posible acto de incendio premeditado. Las autoridades lo compararon con un corte de energía similar ocurrido en septiembre pasado en el sureste de Berlín, del que activistas radicales se atribuyeron la responsabilidad.

Las autoridades indicaron que trabajan para confirmar la autenticidad de una carta que reivindica la responsabilidad del incidente más reciente.