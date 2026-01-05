Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Copa Airlines reanuda su única frecuencia que tiene activa hacia Venezuela

El espacio aéreo había sido restringido por la FAA

5 de enero de 2026 - 8:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Copa Airlines había informado el sábado que suspendía hasta el próximo martes el vuelo a Maracaibo, que la aerolínea opera desde el pasado 20 de diciembre con una frecuencia diaria. (Archivo)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Copa Airlines informó este domingo de la reanudación de su vuelo a la ciudad de Maracaibo, la única frecuencia que tiene activa hacia Venezuela y cuya suspensión temporalmente había anunciado el sábado, horas después de que Nicolás Maduro fuera capturado y sacado del país suramericano por Estados Unidos bajo cargos de supuesto narcoterrorismo.

RELACIONADAS

La aerolínea de bandera panameña precisó que “debido a la apertura del Aeropuerto Internacional La Chinita, a partir del lunes 5 de enero de 2026 reinicia sus vuelos hacia y desde la ciudad de Maracaibo, Venezuela”.

“Para aquellos pasajeros con boletos emitidos hacia y desde la ciudad de Maracaibo que se hayan visto afectados por las cancelaciones, Copa Airlines ofrece cambio de fecha y/o cambio de origen/destino dentro de la misma región, sin cargos adicionales”, agregó.

Copa Airlines había informado el sábado que suspendía hasta el próximo martes el vuelo a Maracaibo, que la aerolínea opera desde el pasado 20 de diciembre con una frecuencia diaria.

Residentes observan el domingo un complejo de apartamentos dañado en Catia La Mar que, según los vecinos, fue alcanzado durante los ataques estadounidenses para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro.Estados Unidos intervino militarmente en Venezuela el sábado para “capturar” al presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.Reggie Carrera observa los daños en la casa de su amigo Jesús Linares, quien dice que fue alcanzada durante las operaciones militares en Catia La Mar.
Residentes observan el domingo un complejo de apartamentos dañado en Catia La Mar que, según los vecinos, fue alcanzado durante los ataques estadounidenses para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro.

Al tiempo, mantiene suspendidos, al menos hasta el 15 de enero próximo, los vuelos a Caracas debido al “riesgo operacional” asociado, como explicó la empresa en diciembre, al anunciar la ruta a la ciudad del occidente venezolano y capital del estado petrolero de Zulia.

En la mañana del sábado, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos restringió el espacio aéreo en el Caribe y Venezuela “en apoyo al Departamento de Guerra”, según las palabras del secretario de Transporte, Sean Duffy, y para “asegurar la seguridad del público en vuelos”.

Estados Unidos lanzó un ataque contra varios puntos del territorio venezolano, incluida la capital, Caracas, y capturó a Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

El 16 diciembre pasado, Copa notificó que decidió extender hasta el 15 de enero la suspensión temporal de vuelos desde y hacia Caracas, a la espera de “que la pista principal del Aeropuerto Internacional de Maiquetía se encuentre nuevamente operativa”.

Esa fue la tercera extensión de la suspensión de vuelos anunciada por Copa, desde que lo hizo por primera vez el pasado 4 de diciembre y la renovó el 12 de diciembre, en medio de las tensiones entre Venezuela y EE.UU. que Washington apunta como lucha contra el narcotráfico en el Caribe y Pacífico, que incluye el vuelo de aviones militares y la destrucción de lanchas supuestamente cargadas con droga.

Varias aerolíneas han cancelado vuelos a Venezuela después de que el pasado 21 de noviembre la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) había instado a “extremar la precaución” al sobrevolar el país y el sur del Caribe ante lo que considera “una situación potencialmente peligrosa” en la zona.

Breaking NewsNicolás MaduroAdministración Federal de Aviación (FAA)VenezuelaCopa Airlines
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
