Arrestan a casi 900 personas en protesta en Londres en apoyo al grupo Palestine Action

Londres - La policía británica informó el domingo que arrestó a casi 900 personas que se manifestaban en Londres contra la prohibición del grupo Palestine Action, que ha sido considerado una organización terrorista por el gobierno.

Casi 1,600 personas han sido detenidas, muchas por sostener en silencio carteles en apoyo al grupo, desde que fue proscrito hace dos meses. Los manifestantes dicen que la prohibición de Palestine Action es una restricción injustificada a la libertad de expresión y al derecho de protesta.

La policía metropolitana dijo que 890 personas fueron arrestadas en la manifestación del sábado, la gran mayoría, 857, bajo la Ley de Terrorismo por apoyar a una organización proscrita. Unas 33 fueron detenidas por otros delitos, incluyendo 17 por agredir a agentes de policía.

“Defend Our Juries”, el grupo de campaña que organizó la protesta, dijo que 1,500 personas participaron en la manifestación frente al Parlamento, sentándose y sosteniendo carteles que decían “Me opongo al genocidio, apoyo a Palestine Action”.

En cuestión de minutos, la policía comenzó a arrestar a los manifestantes, mientras los transeúntes coreaban “Qué vergüenza” y “Policía Metropolitana, elijan un bando, justicia o genocidio”. Hubo algunos altercados e intercambios airados mientras los agentes arrastraban a los manifestantes que se quedaron flácidos mientras eran retirados de la multitud.

“En el cumplimiento de sus deberes hoy, nuestros agentes han sido golpeados, pateados, escupidos y les han arrojado objetos por los manifestantes”, dijo la subcomisionada adjunta Claire Smart, quien calificó el abuso dirigido a la policía como “intolerable”.

“Defend Our Juries” dijo que la agresión había venido de los agentes de policía y desestimó las afirmaciones de que los manifestantes habían sido violentos como “francamente risibles”.

Más de 700 personas fueron arrestadas en protestas anteriores, y 138 han sido acusadas bajo la Ley de Terrorismo.

Mike Higgins, de 62 años, que es ciego y usa una silla de ruedas, fue arrestado el mes pasado pero regresó a manifestarse el sábado.

“¿Y yo soy un terrorista? Esa es la broma", dijo. “Ya he sido arrestado bajo la Ley de Terrorismo y sospecho que lo seré hoy”.

“Por supuesto que seguiré volviendo. ¿Qué opción tengo?“, cuestionó.

El gobierno proscribió a Palestine Action en julio, después de que activistas irrumpieran en una base de la Real Fuerza Aérea y destrozaran aviones para protestar contra lo que llamaron el apoyo de Gran Bretaña a la ofensiva de Israel contra Hamás en Gaza. Los activistas rociaron pintura roja en los motores de dos aviones cisterna y causaron más daños con palancas.

La proscripción convirtió en delito el apoyo público a la organización. La pertenencia o el apoyo al grupo se castiga con hasta 14 años de prisión.

Palestine Action ha llevado a cabo protestas de acción directa en el Reino Unido desde que se formó en 2020, incluyendo la irrupción en instalaciones propiedad del fabricante de armas israelí Elbit Systems UK, y ha atacado otros sitios en Gran Bretaña que los participantes creen que tienen vínculos con el ejército israelí.

El grupo ha atacado a empresas de defensa e infraestructura nacional, y los funcionarios dicen que sus acciones han causado millones de libras en daños que afectan a la seguridad nacional.

Al prohibir el grupo, la entonces secretaria del Interior Yvette Cooper dijo: “Las evaluaciones son muy claras, esta no es una organización no violenta”.

Palestine Action ha ganado la aprobación del Tribunal Superior para impugnar la prohibición, un fallo que el gobierno está tratando de revocar. El caso está en curso, con una audiencia programada para el 25 de septiembre.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha criticado la postura del gobierno británico, diciendo que la nueva ley “utiliza indebidamente la gravedad y el impacto del terrorismo”.

La decisión de designar a Palestine Action como grupo terrorista “plantea serias preocupaciones de que las leyes antiterroristas se estén aplicando a conductas que no son de naturaleza terrorista, y corre el riesgo de obstaculizar el ejercicio legítimo de las libertades fundamentales en todo el Reino Unido”, advirtió Volker Türk.

Añadió que, según las normas internacionales, los actos terroristas deben limitarse a delitos como los que tienen por objeto causar la muerte o lesiones graves o la toma de rehenes.

Huda Ammori, cofundadora de Palestine Action, ha condenado la decisión del gobierno de prohibirla como “catastrófica” para las libertades civiles, lo que lleva a un “efecto escalofriante mucho más amplio en la libertad de expresión”.

El grupo ha sido apoyado por destacadas figuras culturales, incluyendo la exitosa autora irlandesa Sally Rooney, quien dijo que planeaba usar las ganancias de su trabajo “para seguir apoyando a Palestine Action y la acción directa contra el genocidio”.

Israel, fundado en parte como un refugio tras el Holocausto, cuando unos 6 millones de judíos europeos fueron asesinados, niega vehementemente que esté cometiendo un genocidio.

El gobierno de Gran Bretaña subrayó que la proscripción de Palestine Action como grupo terrorista no afecta a otros grupos legales, incluyendo las voces pro-palestinas o pro-Israel, que hacen campaña o protestan pacíficamente.