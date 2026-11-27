KARACHI, Pakistán - La cifra de muertos por el derrumbe de un edificio de seis pisos en construcción en el sur de Pakistán aumentó a ocho el viernes, luego que los rescatistas recuperaran otros cuatro cuerpos, informaron autoridades.

Los rescatistas siguen buscando a unas 10 personas que se cree que quedaron atrapadas bajo los escombros del edificio, que se derrumbó el miércoles en el barrio Baloch Colony de Karachi, indicó el funcionario policial Raja Sarwar.

Los familiares de quienes aún están desaparecidos lloraban y rezaban por su seguridad.

Los rescatistas cargaron el viernes un cuerpo envuelto en una cubierta blanca sobre una camilla a través de un montículo de concreto destrozado y barras de acero enredadas. Otros intentaban introducirse en los huecos de los escombros en una zona residencial congestionada.

Sarwar señaló que los equipos retiraban los escombros con cuidado con la esperanza de encontrar sobrevivientes.

PUBLICIDAD

Los derrumbes de edificios son comunes en todo Pakistán, donde las normas de construcción a menudo se aplican de manera deficiente y los constructores con frecuencia usan materiales de baja calidad o ignoran las regulaciones de seguridad para reducir costos.

El mes pasado, el techo de una escuela privada se desplomó en la ciudad noroccidental de Peshawar, causando la muerte de 34 niños y un profesor.

___