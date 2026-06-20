Autoridades dominicanas ayudan a turistas afectados por incendio en hotel a regresar a sus países

Las autoridades dominicanas trabajaban el sábado para garantizar que los turistas extranjeros afectados por un incendio masivo que la víspera destruyó casi por completo un complejo turístico de lujo puedan regresar a sus países de origen.

Las autoridades informaron que el incendio en el resort Viva Dominicus Beach by Wyndham, en Bayahibe —un destino popular para turistas en la costa sureste de la República Dominicana— obligó a evacuar a casi 1.700 turistas y causó la muerte de una ciudadana italiana.

“Lamentablemente perdieron sus documentos de identidad, entre ellos sus pasaportes. Han estado en coordinación con las embajadas y los gobiernos de esos países para la entrada de esos huéspedes”, manifestó Amanda Santana, una ejecutiva del hotel.

Los administradores del hotel indicaron que están trabajando con la policía para agilizar la presentación de denuncias en línea para los huéspedes que las necesiten. Agregaron que los turistas han sido reubicados en hoteles de Punta Cana y Bayahibe.

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El general Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencias del país, manifestó que las autoridades investigaban la causa de la muerte de la mujer italiana. También expresó que las actividades turísticas en la zona continuaban con normalidad.

En el momento del incendio, el hotel operaba con una ocupación del 84%.