Bulgaria se prepara para unirse a la eurozona: ¿qué implica y cómo se integran los países?

¿Qué es el euro?

¿Cómo se integran los países al euro?

Los países deben cumplir cuatro criterios: baja inflación, mantener los déficits y la deuda bajo control, bajos tipos de interés a largo plazo y un tipo de cambio estable entre su moneda y el euro. Los países deben pasar por una “sala de espera” de dos años en la que su moneda no fluctúe excesivamente con respecto al euro. El proceso tiene como objetivo demostrar que sus economías están convergiendo de forma sostenible con la de la eurozona.

¿Cuál es la situación de bulgaria?

Bulgaria es inusual en el sentido de que vinculó su moneda, el lev, al euro desde el principio de la unión monetaria en 1999, incluso antes de unirse a la unión europea en 2007. Bulgaria también tiene niveles de deuda muy bajos, solo el 24.1% de la producción económica anual. Eso está muy por debajo del nivel del 60% establecido en los criterios económicos para la membresía en la eurozona. El último paso fue lograr que la inflación estuviera por debajo del punto de referencia del 2.8%, o no más del 1.5% más alto que el promedio de los tres miembros más bajos de la eurozona.

¿Qué piensa la gente en bulgaria sobre el euro?

¿Cuáles son las ventajas de la membresía en el euro?

En teoría, el euro trae consigo tasas de interés más bajas para las empresas y los consumidores y facilita el comercio transfronterizo dentro de la eurozona. Las empresas ya no tienen que participar en transacciones de cambio de divisas ni preocuparse de que los cambios en los tipos de cambio erosionen sus ganancias o tenencias. Los viajeros ya no tienen que pagar comisiones en una cabina de cambio o en la factura de su tarjeta de crédito cuando están de vacaciones o en un viaje de negocios a otro país de la UE.

¿Existen desventajas o riesgos?

Los países que se unen pierden cierta autoridad sobre su propia economía. Renuncian a su capacidad para fijar sus propios tipos de interés y se enfrentan a restricciones en el gasto público y los déficits, aunque esas normas han demostrado ser flexibles en la práctica y ya no pueden ganar competitividad en relación con otros países al permitir que se devalúe el tipo de cambio de su moneda.

¿Se ha fortalecido el euro desde entonces?

¿Por qué no todos los 27 miembros de la ue están en el euro?

Los países acuerdan unirse al euro como parte de la adhesión a la UE, pero no todos se han esforzado por cumplir con los requisitos económicos. No hay un plazo para unirse.

A Dinamarca se le concedió una exclusión voluntaria, mientras que suecia rechazó el euro en un referéndum de 2003 a pesar de no tener una exclusión voluntaria y no tiene una fecha objetivo para unirse. Otros no miembros son Chequia, Hungría, Polonia y Rumania.