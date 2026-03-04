Carrera contrarreloj: países buscan sacar con urgencia a sus ciudadanos de Medio Oriente

Los gobiernos de todo el mundo se apresuraban el miércoles a organizar el regreso de sus ciudadanos desde Medio Oriente, mientras los viajes en toda la región seguían gravemente alterados por la ampliación de la guerra en Irán.

El primer vuelo que repatrió a ciudadanos franceses varados en Oriente Medio aterrizó en París a primera hora del miércoles, mientras las autoridades francesas reservaron unos 100 asientos a bordo para personas vulnerables incluidas en una lista prioritaria, explicó Eleonore Caroit, la ministra responsable de la situación de los ciudadanos franceses en el extranjero.

Estudiantes también regresaron a Milán después de ser evacuados de Dubái por el gobierno italiano. Valerio Schiavoi, miembro del programa World Students Connection, dijo que formaba parte de un grupo involucrado en simulaciones diplomáticas de Naciones Unidas en Dubái.

“Y recibimos la noticia de que Irán había sido bombardeado por Estados Unidos e Israel”, dijo a la agencia de noticias italiana LaPresse. “Y en cuanto salimos de la habitación, empezamos a oír los sonidos de aviones militares y demás. Y el pánico empieza un poco. Por la ventana podíamos ver misiles pasando y las alarmas no dejaban de sonar, pero no sabíamos qué hacer”.

Con el espacio aéreo cerrado o afectado por fuertes restricciones en gran parte del golfo Pérsico, los pasajeros se han quedado varados no solo en la región, sino también en ciudades alejadas de los combates debido a la cancelación de sus vuelos de conexión. En medio del caos de los viajes y con los vuelos comerciales limitados, los gobiernos han puesto en marcha operaciones de emergencia.

El avión francés despegó desde Mascate, Omán, e hizo escala en El Cairo, Egipto, antes de aterrizar en el Aeropuerto París-Charles de Gaulle. Un segundo vuelo con ciudadanos franceses que estaban en Israel y lograron cruzar la frontera a Egipto debería llegar a Francia más tarde el miércoles, indicó Caroit.

“Nos estamos centrando en un grupo prioritario: familias con niños, personas enfermas, mayores”, dijo Caroit en declaraciones a la televisora TF1. “Nuestro objetivo es ayudar a repatriar lo más rápido posible a los franceses que deseen regresar”.

El presidente, Emmanuel Macron, afirmó que hay unos 400,000 franceses en la región afectada por el conflicto entre residentes y personas de paso.

Ayudar a los más vulnerables

Estados Unidos instó a sus ciudadanos a abandonar de inmediato más de una docena de países de la región utilizando cualquier transporte comercial disponible. En su lista figuran Irán e Israel, además de Qatar, Bahrein, Egipto, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, los territorios palestinos, Arabia Saudí, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

En Europa, el Reino Unido indicó que un vuelo chárter despegará de Omán a última hora del miércoles para traer de vuelta a algunos de los miles de ciudadanos británicos en el golfo. En el que se espera que sea el primero de una serie de vuelos, se dará prioridad a las personas en situación de vulnerabilidad, indicó.

El Ministerio de Exteriores explicó que más de 130,000 británicos han registrado su presencia en Oriente Medio ante el gobierno desde que estalló el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, aunque no todos intentan regresar. Muchos se encuentran en Emiratos, y el gobierno ha desaconsejado intentar viajar por tierra a Omán.

Las aerolíneas comerciales también están empezando a reanudar algunos vuelos: está previsto que Etihad, Emirates y Virgin Atlantic operen vuelos desde Emiratos a Londres el miércoles.

Un vuelo de Dubái a Dublín

La ministra de Exteriores de Irlanda, Helen McEntee, dijo que la aerolínea Emirates operaría un vuelo de Dubái a Dublín el miércoles.

El gobierno irlandés intenta ayudar a algunos de sus 22,000-23,000 ciudadanos en Oriente Medio a regresar a casa. Irlanda también planea fletar un vuelo para unas 280 personas desde Omán en los próximos días.