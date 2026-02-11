Casa gratis y empleo: un pueblo en España con solo 40 habitantes busca atraer residentes

Soria, España - La oferta es irresistible y así lo creen las más de cien personas que en menos de una semana se han interesado por la propuesta lanzada por Arenillas, un pequeño pueblo de 40 habitantes de Soria, en el centro de España, que ofrece casa gratis y un empleo a la familia que decida instalarse en esta localidad de la denominada España Vaciada.

Esta propuesta nace de la necesidad de conseguir una población estable y no solo visitantes estacionales, un objetivo que el municipio ha logrado con diferentes iniciativas durante los últimos 40 años y que le convierten en uno de los pocos territorios de Soria que no pierde habitantes.

En los último años, el ayuntamiento y la Asociación Cultural de Arenillas han logrado rehabilitar siete viviendas y es una de ellas la que ofrecen de manera gratuita a aquella familia que decida establecerse allí.

Pero no solo eso. Además, ofertan empleo como albañil y la regencia del bar social del pueblo. Todo ello como medida para luchar contra la despoblación que sufren pueblos pequeños del interior de España donde desde hace años se vive un éxodo masivo hacia las ciudades.

El presidente de la Asociación Cultural de Arenillas, Rodrigo Gismera, explica a EFE que el puesto de trabajo como albañil está vinculado al mantenimiento y rehabilitación de inmuebles municipales.

Gismera celebra la “sorprendente” respuesta que ha obtenido la propuesta ya que, en menos de una semana, han recibido 116 solicitudes de interesados en iniciar una nueva vida en Arenillas.

“Estamos muy contentos de que la gente apueste, cada vez más, por una vida en el medio rural”, dice, al tiempo que ha explicado que las solicitudes recibidas provienen de todos los puntos de España.

“Hay de todo. Hay gente que está harta de la ciudad y quiere un cambio; gente de otros municipios que por cercanía o por trabajo les viene mejor esta zona; y gente que ve en esta oferta que incluye vivienda gratis y empleo garantizado una oportunidad de salir adelante”, sostiene.

De forma complementaria, el ayuntamiento ofrece también la gestión del bar, uno de los pocos espacios de actividad diaria del municipio y que, en pueblos tan pequeños como Arenillas, cumple una función esencial, ya que es el punto de encuentro vecinal y un elemento clave para la vida social.

“El bar es lo que da vida a un municipio, lo que crea unión y comunidad”, comenta Gismera, quien reconoce que, aunque no es un requisito indispensable para conseguir esta oferta, cree que es una forma de que se impliquen, conozcan a los vecinos y se adapten a esta nueva vida.

Un ejemplo contra la despoblación

Arenillas apenas supera los 40 habitantes pero en verano el censo se multiplica y puede llegar a rondar las 300 personas, especialmente en agosto durante las fiestas populares.

Y es que este municipio soriano se ha consolidado como un referente en la lucha contra la despoblación, ya que es de los pocos en la provincia que han conseguido mantener intacta su población.