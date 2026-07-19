China supera por primera vez a Estados Unidos en imagen internacional, revela encuesta

La percepción internacional sobre China superó por primera vez a la de Estados Unidos en una encuesta global del Pew Research Center, un cambio que los investigadores atribuyen, en parte, al deterioro de la imagen estadounidense entre varios de sus aliados tradicionales.

El estudio, realizado entre febrero y mayo en 36 países y territorios, encontró que en 25 de ellos hay más personas con una opinión favorable de China que de Estados Unidos. Entre esos países figuran Canadá, México y varias naciones europeas.

En contraste, solo seis países mantienen una percepción más favorable de Estados Unidos que de China.

La encuesta también mostró que en 22 de los 36 países y territorios los consultados expresaron una mejor opinión del presidente chino, Xi Jinping, que del presidente estadounidense Donald Trump. Entre ellos se encuentran Canadá, México, Francia, Alemania y el Reino Unido, aunque en muchos de esos países la confianza en ambos mandatarios sigue siendo baja.

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Según Laura Silver, directora adjunta de Investigación de Actitudes Globales de Pew y una de las autoras del informe, es la primera vez en cerca de dos décadas que China obtiene una valoración internacional superior a la de Estados Unidos.

Silver explicó que el cambio coincide con un deterioro de la imagen de Estados Unidos en el escenario internacional y con el hecho de que la pandemia de COVID-19 ha dejado de influir de forma significativa en la percepción sobre China.

La investigadora señaló que diversos acontecimientos recientes, entre ellos las tensiones con aliados tradicionales, la política exterior de la administración Trump y los conflictos internacionales, han influido en la disminución de la confianza hacia Estados Unidos.

El estudio también encontró que China es vista en muchos países como un socio más confiable y como un actor que contribuye en mayor medida a la paz y la estabilidad internacional.

Uno de los cambios más marcados se registró en Canadá. Solo el 33% de los canadienses expresó una opinión favorable de Estados Unidos, frente al 57% registrado en 2023. En ese mismo período, la percepción positiva sobre China aumentó del 14% al 44%.

Los principales países de Europa occidental, incluidos Francia, Alemania, España, Italia, Suecia y Países Bajos, también mostraron un cambio en la percepción de las dos mayores economías del mundo.

En el Reino Unido, donde en 2023 alrededor de seis de cada diez personas tenían una opinión favorable de Estados Unidos, la percepción sobre Washington y Pekín ahora es prácticamente la misma.

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Israel encabezó la lista de países con una mejor opinión de Estados Unidos. Aproximadamente ocho de cada diez israelíes expresaron una percepción favorable de Washington, frente al 19% que dijo lo mismo de China.

Los otros países donde Estados Unidos mantiene una mejor imagen son Japón, India, Corea del Sur, Filipinas y Polonia, aunque el estudio señala que incluso en esas naciones la percepción favorable hacia Washington ha disminuido en los últimos años.

Pese a esos resultados, el informe concluye que Estados Unidos sigue siendo percibido como un país que respeta más las libertades individuales que China, aunque la diferencia entre ambos se ha reducido desde la última vez que Pew realizó esa medición, en 2021.