Cinco miembros de una familia mueren tras caerles un rayo en Yemen

Saná - Cinco miembros de una misma familia fallecieron tras ser alcanzados por un rayo que provocó un incendio en su vivienda en la provincia central yemení de Ibb, el último de una serie de incidentes relacionados con el clima durante la temporada de lluvias en el país, informaron este viernes diversas fuentes.

Residentes locales dijeron a EFE que el rayo impactó en la casa de la familia en la aldea de Zararah, en el distrito de Faraa al Udayn, la noche del miércoles, incendiándola y causando la muerte de sus cinco ocupantes.

Las víctimas fueron identificadas como Habib Damaj, de 45 años; su esposa, Insaf Farhan, también de 45 años; y sus tres hijos: Ammar, de 16 años; Omaima, de 13; y Omar, de 11.

Mira cómo un rayo impactó el edificio más alto del mundo en Dubái El momento fue compartido por el príncipe heredero Sheikh Hamdan.

Estas muertes se producen en medio de las lluvias estacionales y las intensas tormentas eléctricas que azotan el Yemen, donde las fuertes precipitaciones suelen provocar inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y rayos.

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La temporada de lluvias de verano, que suele durar desde abril hasta agosto, trae consigo las tan necesarias precipitaciones, pero también supone riesgos significativos para las comunidades, especialmente en las zonas montañosas y rurales.

Esta semana se han reportado otros incidentes mortales causados ​​por rayos, ya que el pasado jueves, una mujer falleció y otras dos resultaron heridas en el distrito de Al Asha, en la provincia de Amran, mientras que un hombre murió en el distrito de Al Tawilah, en la provincia de Al Mahwit, según la Defensa Civil yemení, que indicó que también el martes, otro hombre murió a causa de un rayo en el distrito de Al Mokha, en la provincia de Taiz.

Cada año, los rayos causan decenas de muertos y heridos en todo el país, además de ocasionar grandes pérdidas de ganado y daños a viviendas y propiedades, sobre todo en las comunidades agrícolas remotas que carecen de protección contra rayos.