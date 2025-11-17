Condenan a muerte a la derrocada primera ministra de Bangladesh por crímenes contra la humanidad

Dhaka, Bangladesh - Un tribunal especial condenó el lunes a muerte a la destituida primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, acusada de crímenes contra la humanidad en relación con la revuelta masiva del año pasado en la que murieron cientos de personas y que puso fin a sus 15 años de gobierno.

El tribunal también condenó a muerte al ex ministro del Interior Asaduzzaman Khan por el caso, mientras que un tercer sospechoso -un ex jefe de policía- fue condenado a cinco años de prisión al convertirse en testigo de Estado contra Hasina y declararse culpable.

La deliberación del veredicto del tribunal de la capital, Dhaka, se retransmitió en directo.

El gobierno interino reforzó la seguridad antes del veredicto, con guardias fronterizos paramilitares y policías desplegados en Dhaka y muchas otras partes del país.

El partido de Hasina, la Liga Awami, ha convocado un paro nacional para protestar por el veredicto.

Hasina y Khan, exiliados en India, fueron juzgados en rebeldía.

PUBLICIDAD

Tanto Hasina como su partido han calificado al tribunal de “tribunal canguro” y han denunciado el nombramiento de un abogado por parte del Estado para representarla.

Hasina y Khan se enfrentaban a cargos de crímenes contra la humanidad por la muerte de cientos de personas durante una revuelta liderada por estudiantes en julio y agosto de 2024. En un informe de febrero, las Naciones Unidas afirmaron que hasta 1,400 personas podrían haber muerto a causa de la violencia, mientras que el asesor sanitario del país bajo el gobierno interino afirmó que más de 800 personas habían muerto y unas 14,000 habían resultado heridas.

La semana pasada, el tribunal había fijado el lunes para emitir el veredicto, mientras los informes de explosiones de bombas de crudo e incendios provocados provocaban la interrupción de las clases y el transporte en todo el país tras el “cierre patronal” convocado por el partido de Hasina.

Antes del fallo del tribunal del lunes, el antiguo partido gobernante volvió a llamar a la paralización, y Hasina, en un mensaje de audio, instó a sus partidarios a no ponerse “nerviosos” por el veredicto.

El veredicto se produjo después de que los medios de comunicación locales informaran de nuevas explosiones de bombas artesanales en Dhaka, incluida una frente a la casa de un asesor, equivalente a un ministro del Gabinete, el domingo.

Por su parte, el jefe de la policía de Dhaka, Sheikh Mohammad Sazzat Ali, dio la orden de “disparar en el acto” si alguien intenta incendiar vehículos o lanzar bombas. La orden se produce cuando en la última semana se han registrado en todo el país cerca de 50 incendios provocados, la mayoría de ellos contra vehículos, y decenas de explosiones de bombas. Dos personas murieron en los incendios provocados, según informaron los medios de comunicación locales.

PUBLICIDAD

Las autoridades del Tribunal Supremo, en una carta enviada el domingo al cuartel general del ejército, solicitaron el despliegue de soldados en torno a las instalaciones del tribunal antes del veredicto.

Hasina fue derrocada el 5 de agosto del año pasado y huyó a India. El Premio Nobel de la Paz bangladeshí Muhammad Yunus asumió el cargo de jefe de un gobierno provisional tres días después de su caída. Yunus prometió castigar a Hasina y prohibió las actividades de su partido, la Liga Awami.

Yunus afirmó que su gobierno interino celebraría las próximas elecciones en febrero, y que el partido de Hasina no tendría oportunidad de concurrir a los comicios.

La política de Bangladesh bajo Yunus se ha mantenido en una encrucijada con escasos signos de estabilidad.

---