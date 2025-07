Lo que se sabe del accidente de un jet de la Fuerza Aérea de Bangladesh que se estrelló contra una escuela

¿Qué pasó?

El jet F-7 BGI, una variante de un caza chino, se estrelló contra el campus de Milestone School and College, en el barrio de uUtara de la capital de Bangladesh, Dhaka.

Los funcionarios describieron el avión como un avión de entrenamiento. Los militares dijeron que el jet despegó a la 1:06 p.m., hora local, y se estrelló poco después, incendiándose de inmediato. La causa no quedó clara de inmediato.

¿Dónde pasó?

Rafiqa Taha, una estudiante que no estaba presente en el momento del accidente, dijo a The Associated Press por teléfono que la escuela ofrece clases desde primaria hasta duodécimo grado.