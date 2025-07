“Fito”, el “narco” y líder criminal más buscado de Ecuador, es extraditado a Estados Unidos

El organismo adjuntó en el mensaje una fotografía en la que se ve a “Fito” vestido con camiseta anaranjada, un pantalón corto y protegido con chaleco antibalas y un casco. Varios agentes de la policía con armas largas y sus rostros encubiertos lo custodiaban en un punto que no fue detallado y en el que se observa una tanqueta militar. Tampoco se precisa en qué momento se tomó la imagen.

Consultado por The Associated Press sobre los siguientes pasos legales tras la extradición, el abogado de alias “Fito”, Alexei Schacht, indicó en un correo electrónico que “compareceremos mañana (lunes) ante el Tribunal Federal de Brooklyn, ubicado en 225 Cadman Plaza, donde se declarará no culpable”. Dijo que luego de ello su cliente será llevado a una cárcel por determinar.