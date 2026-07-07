Confesión explosiva: agente de inteligencia ucraniano admite asesinato de sospechosa de atentado en Mónaco

El Servicio de Seguridad de Ucrania informó este martes de que había hallado el cadáver de la ciudadana ucraniana Anastasiia Berezovska, buscada por las autoridades de Mónaco en relación con el atentado con bomba perpetrado contra el magnate ucraniano Vadym Yermolaiev.

El servicio de seguridad, también conocido por sus siglas locales, SBU, afirmó que un agente que prestaba servicio en la agencia de inteligencia militar de Ucrania confesó haber asesinado a Berezovska con la ayuda de un antiguo agente de las fuerzas del orden. Según el comunicado, afirmó que actuó por iniciativa propia y sin informar a sus superiores.

Según las informaciones, el atentado del 29 de junio tenía como objetivo a Yermolaiev, que tiene vínculos con Rusia, y a su familia. Tres personas resultaron heridas, entre ellas un niño. El incidente conmocionó a Mónaco, un destino costero para los ricos y famosos conocido por sus incentivos fiscales, su familia real y el Gran Premio de Fórmula 1. Su jefe de Estado, el príncipe Alberto II, calificó la explosión de “acto odioso” y afirmó que se habían movilizado todos los servicios públicos para garantizar la seguridad.

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Interpol había identificado a Berezovska, de 39 años, como la principal sospechosa. La organización policial la señaló en una notificación roja en la que se solicitaba su detención por los delitos de intento de asesinato, colocación de un artefacto explosivo en un lugar público con intención delictiva y asociación ilícita.

Interpol declaró el martes que, por el momento, no tenía nada que añadir y que la alerta roja seguiría publicada en su página web hasta que Mónaco solicitara su retirada.

El SBU afirmó que los investigadores se habían centrado en estos dos hombres tras descubrir que habían transferido en repetidas ocasiones criptomonedas y dinero a Berezovska a través de cuentas bancarias. Durante los registros, las autoridades también encontraron lo que el SBU describió como un sótano que se asemejaba a una cámara de tortura en la vivienda del antiguo agente de las fuerzas del orden.

Los investigadores encontraron el cadáver de Berezovska durante una reconstrucción del crimen basada en el testimonio de uno de los sospechosos. Presentaba heridas de bala en la cabeza y los investigadores recuperaron casquillos de pistola en el lugar de los hechos, según informó el SBU.