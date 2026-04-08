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Corea del Norte lanza proyectil frente a sus costas

Corea del Sur informó del presunto segundo lanzamiento en dos días, tras una prueba de un motor mejorado de combustible sólido

8 de abril de 2026 - 8:31 PM

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El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur no dio más detalles, como a qué distancia voló el último proyectil y qué tipo de arma se lanzó. (���N�ʐM��; 朝鮮通信社)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Seúl, Corea del Sur- Corea del Norte lanzó el miércoles un proyectil frente a su costa oriental en su segundo lanzamiento en dos días, informó el gobierno de Corea del Sur.

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El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur no dio más detalles, como a qué distancia voló el último proyectil y qué tipo de arma se lanzó.

El lanzamiento se produjo después de que el ejército de Corea del Sur dijera que había detectado el martes el lanzamiento de un proyectil no identificado cerca de la región de la capital norcoreana. Dijo que las autoridades de inteligencia surcoreanas y estadounidenses estaban analizando los detalles del lanzamiento del martes.

A principios de esta semana, Corea del Norte declaró que el líder Kim Jong Un había observado una prueba de un motor mejorado de combustible sólido para armas y lo calificó de avance significativo que potencia el arsenal militar estratégico de su país.

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