Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Lotería
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
5 de septiembre de 2025
84°lluvia ligera
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

De juego a desastre: niña daña una escultura valorada en más de $30,000 en Italia

La menor de 5 años buscaba trepar sobre la obra para, a su vez, pintar sobre un cuadro que ronda en sobre $200,000

5 de septiembre de 2025 - 3:17 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una imagen de archivo sobre un museo. (Mahesh Kumar A.)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Una niña de cinco años dañó una escultura del artista Carlo Pecorelli en la Galería de Arte Orler de Jesolo, norte de Italia, cuyo valor se estima en 30,000 euros ($32,800 aproximadamente), al trepar sobre ella para intentar pintar en uno de los cuadros expuestos, según informaron este viernes medios locales.

RELACIONADAS

Los hechos ocurrieron el 1 de septiembre, pero trascendieron este viernes; la menor, de nacionalidad polaca, se había escapado del control de su madre y, con un lápiz en la mano, intentó dibujar sobre la obra de Enrico Castellani, valorada en cerca de 200,000 euros ($218,000 estadounidenses), y que representa un folio en blanco, que fue lo que atrajo a la pequeña.

Para llegar hasta ella, la niña se subió a ‘Atenea Dorada’, una araña de oro de 24 quilates de Pecorelli, y rompió una de sus patas.

El propietario de la galería, Marco Orler, intervino de inmediato y evitó daños mayores, de modo que el lienzo de Castellani resultó ileso.

Asimismo, la pieza dañada de la escultura fue reemplazada por otra similar y la familia aceptó pagar una compensación que no ha sido revelada.

Según recogieron los medios, el artista lamentó lo sucedido y señaló que el incidente pudo haber tenido consecuencias más graves, ya que junto a la escultura dañada se encontraban otras obras de gran valor, entre ellas una pieza de Alighiero Boetti valorada en 295,000 euros.

Tags
Breaking NewsItaliaArteMuseo de Arte
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 5 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: