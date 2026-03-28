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Duro golpe al chocolate: casi medio millón de barras de KitKat desaparecen rumbo a Europa

Esto es lo que se sabe hasta ahora sobre el llamado “robo más dulce de 2026” en redes sociales

28 de marzo de 2026 - 1:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una barra de chocolate KitKat en Rugby, Inglaterra. (Martin Cleaver)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Ginebra - El gigante suizo de la alimentación Nestlé dice que alrededor de 12 toneladas, o 413,793 barras, de su marca de chocolate KitKat, fueron robadas después de salir a principios de semana de su planta de producción en Italia en ruta a Polonia.

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La empresa, con sede en Vevey (Suiza), dijo en un comunicado el viernes que “el vehículo y su carga siguen sin aparecer”.

El cargamento de las barritas crujientes, hechas de gofres recubiertos de chocolate, desapareció la semana pasada mientras se dirigía entre los lugares de producción y distribución. Las barritas de chocolate iban a distribuirse por toda Europa.

Las barras de caramelo desaparecidas podrían entrar en canales de venta no oficiales en los mercados europeos, según la empresa, pero si esto ocurre, todos los productos pueden rastrearse utilizando el código de lote único asignado a cada barra.

Un portavoz de KitKat ha declarado que, como resultado, los consumidores, minoristas y mayoristas podrán identificar si un producto forma parte del envío robado escaneando los números de lote que aparecen en el envase. Si se encuentra una coincidencia, el escáner recibirá instrucciones claras sobre cómo alertar a la empresa, que compartirá las pruebas adecuadamente.

“Aunque apreciamos el excepcional gusto de los delincuentes, el hecho es que el robo de mercancías es un problema cada vez mayor para las empresas de todos los tamaños”, declaró KitKat en un comunicado.

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