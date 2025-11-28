El ex presidente peruano Pedro Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración

Lima, Perú - La Corte Suprema de Perú condenó al ex presidente Pedro Castillo a 11 años y medio de prisión por conspiración para cometer una rebelión en 2022, cuando intentó disolver el Congreso mientras los legisladores se preparaban para destituirlo.

Una sala especial del máximo tribunal también inhabilitó a Castillo,de 56 años, para ejercer cargos públicos durante dos años. Está en prisión preventiva desde que fue detenido en diciembre de 2022.

Dos ex ministros de Castillo también fueron condenados a 11.5 años de prisión por el mismo delito. Uno de ellos es la ex primera ministra Betssy Chávez, a quien México concedió asilo y permanece dentro de la embajada mexicana en Lima, la capital de Perú.

El gobierno peruano rompió relaciones diplomáticas con México por el asilo a Chávez.

Castillo y sus antiguos ministros pueden recurrir la decisión.

Se trata del segundo ex presidente peruano condenado esta semana. El miércoles, otro tribunal condenó al ex mandatario Martín Vizcarra a 14 años de prisión tras declararlo culpable de aceptar sobornos mientras ocupaba el cargo de gobernador de un estado del sur del país.

Castillo prometió ser un defensor de los pobres cuando asumiera el cargo en 2021, convirtiéndose en el primer presidente de la historia de la nación procedente de una comunidad agrícola pobre. Asumió la presidencia sin ninguna experiencia política.