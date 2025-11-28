Opinión
28 de noviembre de 2025
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El ex presidente peruano Pedro Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración

La sentencia es por su intento de disolver el Congreso en 2022

28 de noviembre de 2025 - 6:45 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El ex presidente Pedro Castillo, quien enfrenta cargos de rebelión y otros delitos contra el Estado, asiste a su audiencia de sentencia en una base policial en las afueras de Lima, Perú, el jueves 27 de noviembre de 2025. (AP Photo/Guadalupe Pardo) (Guadalupe Pardo)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Lima, Perú - La Corte Suprema de Perú condenó al ex presidente Pedro Castillo a 11 años y medio de prisión por conspiración para cometer una rebelión en 2022, cuando intentó disolver el Congreso mientras los legisladores se preparaban para destituirlo.

RELACIONADAS

Una sala especial del máximo tribunal también inhabilitó a Castillo,de 56 años, para ejercer cargos públicos durante dos años. Está en prisión preventiva desde que fue detenido en diciembre de 2022.

Dos ex ministros de Castillo también fueron condenados a 11.5 años de prisión por el mismo delito. Uno de ellos es la ex primera ministra Betssy Chávez, a quien México concedió asilo y permanece dentro de la embajada mexicana en Lima, la capital de Perú.

El gobierno peruano rompió relaciones diplomáticas con México por el asilo a Chávez.

Castillo y sus antiguos ministros pueden recurrir la decisión.

Se trata del segundo ex presidente peruano condenado esta semana. El miércoles, otro tribunal condenó al ex mandatario Martín Vizcarra a 14 años de prisión tras declararlo culpable de aceptar sobornos mientras ocupaba el cargo de gobernador de un estado del sur del país.

Castillo prometió ser un defensor de los pobres cuando asumiera el cargo en 2021, convirtiéndose en el primer presidente de la historia de la nación procedente de una comunidad agrícola pobre. Asumió la presidencia sin ninguna experiencia política.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsPerú
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
