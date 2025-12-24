¿El “Grinch” digital? Ciberataque al correo francés complica el envío de paquetes antes de Navidad

París - Un grupo de piratas informáticos prorruso reivindicó el miércoles la autoría de un importante ciberataque que paralizó la entrega de paquetes del servicio postal nacional de Francia pocos días antes de Navidad, informó la fiscalía.

Tras la denuncia del grupo de ciberdelincuentes conocido como Noname057, la agencia de inteligencia francesa DGSI se hizo cargo de la investigación sobre el ataque informático, según informó la fiscalía de París en un comunicado remitido a The Associated Press.

El grupo ha sido acusado de otros ciberataques en Europa, entre ellos en torno a una cumbre de la OTAN en los Países Bajos y sitios del gobierno francés. A principios de año fue objeto de una gran operación policial europea.

Los sistemas informáticos centrales del servicio postal nacional francés La Poste quedaron fuera de servicio el lunes en un ciberataque de denegación de servicio distribuido, o DDoS, que aún no se había resuelto por completo el miércoles por la mañana, según informó la empresa.