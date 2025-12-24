Opinión
¿El “Grinch” digital? Ciberataque al correo francés complica el envío de paquetes antes de Navidad

Hackers prorrusos se atribuyeron el incidente, que podría afectar la entrega de regalos en plena temporada navideña

24 de diciembre de 2025 - 9:02 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Vista general del servicio nacional de correos de Francia, La Poste, en París. (Bertrand Combaldieu)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

París - Un grupo de piratas informáticos prorruso reivindicó el miércoles la autoría de un importante ciberataque que paralizó la entrega de paquetes del servicio postal nacional de Francia pocos días antes de Navidad, informó la fiscalía.

RELACIONADAS

Tras la denuncia del grupo de ciberdelincuentes conocido como Noname057, la agencia de inteligencia francesa DGSI se hizo cargo de la investigación sobre el ataque informático, según informó la fiscalía de París en un comunicado remitido a The Associated Press.

El grupo ha sido acusado de otros ciberataques en Europa, entre ellos en torno a una cumbre de la OTAN en los Países Bajos y sitios del gobierno francés. A principios de año fue objeto de una gran operación policial europea.

Los sistemas informáticos centrales del servicio postal nacional francés La Poste quedaron fuera de servicio el lunes en un ciberataque de denegación de servicio distribuido, o DDoS, que aún no se había resuelto por completo el miércoles por la mañana, según informó la empresa.

Los empleados de Correos no pudieron hacer un seguimiento de las entregas de paquetes y los pagos en línea en la división bancaria de la empresa también se vieron afectados. Fue un duro golpe para La Poste, que el año pasado entregó 2,600 millones de paquetes y emplea a más de 200,000 personas, durante la temporada más activa del año.

Breaking NewsFranciaCorreoHackersCiberataques
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
