El primer ministro británico pide perdón a las víctimas de Jeffrey Epstein

Londres - El primer ministro británico, Keir Starmer, pidió disculpas el jueves a las víctimas de Jeffrey Epstein por haber nombrado a Peter Mandelson embajador del Reino Unido en Washington a pesar de sus vínculos con el financiero caído en desgracia.

El primer ministro dijo que Mandelson había mentido y “retratado a Epstein como alguien a quien apenas conocía”.

A las víctimas les dijo: “Lo siento, siento lo que os han hecho, siento que tanta gente con poder os haya fallado. Siento haber creído las mentiras de Mandelson y haberle nombrado y siento que incluso ahora os veáis obligados a ver cómo esta historia se desarrolla en público una vez más.”

Starmer nombró a Mandelson, un veterano político, embajador en Estados Unidos en 2024. El primer ministro lo destituyó en septiembre después de que se publicaran correos electrónicos que demostraban que mantuvo una amistad con Epstein tras la condena del fallecido financiero en 2008 por delitos sexuales relacionados con un menor. Epstein murió por suicidio en una celda de la cárcel en 2019, mientras esperaba el juicio por cargos federales estadounidenses que lo acusaban de abusar sexualmente de decenas de niñas.

Starmer nunca se reunió con Epstein y no está acusado de ningún delito. Sin embargo, el Primer Ministro está sometido a una intensa presión por el nombramiento, después de que documentos recientemente publicados revelaran nuevos detalles de la estrecha relación de Mandelson con Epstein.

“Me mintieron”, dijo Starmer. “Hacía tiempo que se sabía públicamente que Mandelson conocía a Epstein, pero ninguno de nosotros conocía la profundidad y la oscuridad de esa relación”.

La policía británica está investigando a Mandelson por posible mala conducta en un cargo público. No se le acusa de ningún delito sexual.

Los documentos publicados la semana pasada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contienen nuevas revelaciones, entre ellas documentos que sugieren que Mandelson compartió información gubernamental sensible con Epstein tras la crisis financiera mundial de 2008. También hay decenas de mensajes jocosos que apuntan a una relación mucho más estrecha de lo que Mandelson había revelado anteriormente.

Los archivos recién publicados también sugieren que, entre 2003 y 2004, Epstein envió tres pagos por un total de 75,000 dólares a cuentas vinculadas a Mandelson o a su socio Reinaldo Avila da Silva, ahora su marido.

Mandelson, de 72 años, ha sido una figura importante y polémica en el Partido Laborista desde la década de 1990. En dos ocasiones tuvo que dimitir de altos cargos en anteriores gobiernos a causa de escándalos económicos o éticos.

Fue elegido embajador porque su experiencia comercial, su red de contenidos y su dominio de las “artes oscuras” políticas se consideraron bazas para tratar con la administración del presidente Donald Trump.

Los críticos afirman que los vínculos de Mandelson con Epstein hicieron que su nombramiento fuera demasiado arriesgado y que Starmer fue, en el mejor de los casos, ingenuo.

