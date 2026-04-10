El príncipe Harry es demandado por la organización benéfica que creó en África en honor a la princesa Diana

LONDRES - Una organización benéfica cofundada por el Príncipe Harry en África para honrar a su difunta madre, la Princesa Diana, le ha demandado por difamación después de que renunciara como patrón el año pasado.

Sentebale, que ayuda a los jóvenes que viven con el VIH en Botsuana y Lesoto, presentó una demanda el mes pasado ante el Tribunal Superior de Londres, según los documentos judiciales consultados el viernes. Los archivos en línea muestran que Harry y su amigo, Mark Dyer, antiguo administrador de la organización benéfica, han sido demandados por difamación o calumnia. No hay documentos disponibles.

“La organización benéfica busca la intervención, protección y restitución del tribunal tras una campaña mediática adversa coordinada llevada a cabo desde el 25 de marzo de 2025 que ha causado interrupciones operativas y daños a la reputación de la organización benéfica, su liderazgo y sus socios estratégicos”, dijo Sentebale el viernes en un comunicado en su sitio web.

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La demanda coloca al Duque de Sussex en una posición inusual como demandado ante el Tribunal Superior. Durante los últimos tres años, ha estado repetidamente en el otro lado de los litigios como principal demandante en demandas por invasión de la intimidad contra los tabloides más importantes de Gran Bretaña por acusaciones de pirateo telefónico y espionaje ilegal por parte de periodistas y los ojos privados que contrataban.

Harry cofundó Sentebale, que significa “no me olvides” en la lengua de Lesoto, hace unos 20 años en memoria de su madre, que fue una destacada defensora del tratamiento del VIH y el sida y ayudó a reducir el estigma en torno a la enfermedad. El príncipe Seeiso de Lesotho fue el cofundador.

En 2023 surgieron desacuerdos en la organización benéfica sobre una nueva estrategia de recaudación de fondos y los dos fundadores renunciaron a su cargo de patronos en marzo de 2025 en apoyo de los administradores que habían dimitido.

En aquel momento, dijeron que la relación entre la junta y su presidenta, Sophie Chandauka, era irreparable. Chandauka acusó posteriormente a Harry de orquestar una campaña de intimidación y acoso para intentar forzar su salida.

Mientras se desarrollaba la disputa, Chandauka dijo a Sky News que el rodaje de uno de los programas de Netflix de Harry había interferido con una recaudación de fondos programada para Sentebale y un incidente con su esposa, Meghan, la duquesa de Sussex, se convirtió en una fuente de fricción.

La Comisión de Beneficencia de Inglaterra y Gales investigó y criticó a ambas partes por permitir que el asunto se hiciera público y dañara la reputación de la organización, pero no encontró pruebas de acoso o misoginia generalizados en Sentebale.

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“Los problemas de Sentebale salieron a la luz pública, lo que permitió que una disputa perjudicial dañara la reputación de la organización, ensombreciera sus numerosos logros y pusiera en peligro la capacidad de la organización para servir a los mismos beneficiarios para los que fue creada”, declaró en agosto de 2025 el Director General de la Comisión, David Holdsworth.

El portavoz de Harry había criticado el informe de la comisión, mientras que Chandauka lo acogió con satisfacción.

Los mensajes enviados el viernes a la oficina del Duque de Sussex en busca de comentarios no fueron devueltos inmediatamente.

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