Estados Unidos invita a Israel a formar parte de la nueva Junta de Paz de Donald Trump

Se ha pedido a Israel que se una a la nueva Junta de Paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que supervisará la próxima fase del plan de paz para la Franja de Gaza, dijo el lunes un funcionario israelí, mientras que Francia se abstiene de aceptar por ahora.

No se sabe si el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha aceptado la oferta, dijo el funcionario israelí que habló bajo condición de anonimato porque estaban discutiendo un asunto diplomático entre bastidores.

Rusia, Bielorrusia, Eslovenia, Tailandia y el brazo ejecutivo de la Unión Europea también han sido los últimos en recibir invitaciones.

No está claro a cuántos líderes se ha pedido que se unan a la junta, y el gran número de invitaciones que se están enviando, incluso a países que no se llevan bien, ha suscitado dudas sobre el mandato de la junta y los procesos de toma de decisiones. También se desconoce el posible papel de Israel en una junta encargada de aplicar el acuerdo de alto el fuego que le afecta directamente.

PUBLICIDAD

Una referencia de Trump en las cartas de invitación, según la cual el organismo “se embarcará en un nuevo y audaz enfoque para resolver los conflictos mundiales”, sugiere que podría actuar como rival del Consejo de Seguridad de la ONU, el órgano más poderoso de la organización mundial creada a raíz de la Segunda Guerra Mundial.

Francia, sin embargo, no planea unirse a la Junta de Paz “en esta etapa” a pesar de haber recibido una invitación, dijo el lunes un funcionario francés cercano al presidente Emmanuel Macron. La cuestión plantea interrogantes, en particular en lo que respecta al respeto de los principios y la estructura de las Naciones Unidas, dijo el funcionario, hablando de forma anónima en consonancia con las prácticas habituales de la presidencia francesa.

1 / 25 | De vuelta a Gaza: palestinos regresan tras alto al fuego entre Hamás e Israel. Palestinos desplazados caminan con sus pertenencias junto a edificios destruidos mientras regresan a sus hogares en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, después de que Israel y Hamás acordaran una pausa en la guerra y la liberación de los rehenes restantes. - Jehad Alshrafi 1 / 25 De vuelta a Gaza: palestinos regresan tras alto al fuego entre Hamás e Israel Palestinos desplazados caminan con sus pertenencias junto a edificios destruidos mientras regresan a sus hogares en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, después de que Israel y Hamás acordaran una pausa en la guerra y la liberación de los rehenes restantes. Jehad Alshrafi Compartir

Cuando se le dijo a última hora del lunes que era improbable que Macron se uniera, Trump dijo: “Bueno, nadie lo quiere porque va a dejar el cargo muy pronto”.

“Pondré un arancel del 200% a sus vinos y champanes y se unirá”, dijo Trump a los periodistas en Florida antes de un vuelo de regreso a Washington. “Pero no tiene por qué unirse”.

El Rey Mohammed VI de Marruecos aceptó un puesto el lunes, convirtiéndose en el primer líder árabe y al menos el quinto líder mundial en adherirse. Vietnam, Kazajstán, Hungría y Argentina también han firmado.

El presidente ruso, Vladímir Putin, recibió la invitación y el Kremlin está ahora “estudiando los detalles” y buscará aclarar “todos los matices” en los contactos con Estados Unidos, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Trump confirmó el lunes por la noche que Putin había sido invitado.

PUBLICIDAD

El Presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, está dispuesto a participar, según el Ministerio de Asuntos Exteriores del país. El Ministerio de Asuntos Exteriores tailandés dijo que estaba invitado y revisando los detalles.

El portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill, dijo que Ursula von der Leyen, presidenta de la comisión, hablaría con otros líderes de la UE sobre Gaza. Gill no dijo si su invitación había sido aceptada, pero que la comisión quiere “contribuir a un plan global para poner fin al conflicto de Gaza”.

Objeciones de Israel al consejo

El Ministro de Finanzas israelí de extrema derecha, Bezalel Smotrich, tachó el lunes la Junta de Paz de trato injusto para Israel y pidió su disolución.

“Es hora de explicar al presidente que su plan es malo para el Estado de Israel y de cancelarlo”, dijo Smotrich. “Gaza es nuestra, su futuro afectará a nuestro futuro más que al de nadie. Asumiremos la responsabilidad de lo que ocurra allí, impondremos una administración militar y completaremos la misión”.

Smotrich, un partidario de la línea dura que se opuso al alto el fuego en Gaza, sugirió incluso que Israel reanudara una ofensiva a gran escala en el territorio para destruir a Hamás si no acataba un “breve ultimátum de desarme real y exilio”.

Netanyahu dijo más tarde el lunes que, aunque hay diferencias con Estados Unidos sobre la composición del comité asesor que acompañará la próxima fase en Gaza, eso no dañaría su relación con Trump.

“No habrá soldados turcos y soldados qataríes en la Franja (de Gaza)”, afirmó.

PUBLICIDAD

La oficina de Netanyahu declaró anteriormente que la formación de una junta ejecutiva que trabajará para llevar a cabo la visión de la Junta de Paz no estaba coordinada con el gobierno israelí y “es contraria a su política”, sin aclarar sus objeciones. Turquía, un rival regional clave, está entre los invitados a formar parte del comité.

1 / 17 | Tras ser interceptados: la llegada de Greta Thunberg y otros activistas al aeropuerto de Atenas. La activista sueca Greta Thunberg llega al Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelos en Atenas, el lunes 6 de octubre de 2025, después de ser deportada de Israel por participar en una flotilla de ayuda con destino a Gaza. - Joan Mateu Parra 1 / 17 Tras ser interceptados: la llegada de Greta Thunberg y otros activistas al aeropuerto de Atenas La activista sueca Greta Thunberg llega al Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelos en Atenas, el lunes 6 de octubre de 2025, después de ser deportada de Israel por participar en una flotilla de ayuda con destino a Gaza. Joan Mateu Parra Compartir

La lista final

Se espera que Estados Unidos anuncie su lista oficial de miembros en los próximos días, probablemente durante la reunión del Foro Económico Mundial en Davos (Suiza).

Los miembros del Consejo supervisarán un comité ejecutivo que se encargará de poner en práctica la dura segunda fase del plan de paz para Gaza, que incluye el despliegue de una fuerza de seguridad internacional, el desarme de Hamás y la reconstrucción del territorio devastado por la guerra.

Una contribución de $1.000 millones garantiza la pertenencia permanente a la junta, y el dinero se destinará a la reconstrucción de Gaza, según un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato sobre el estatuto, ya que no estaba autorizado a hablar públicamente sobre los detalles de la junta, que no se ha hecho pública.

El nombramiento de tres años no tiene requisito de contribución.

Según el informe del Banco Mundial sobre la Evaluación Interina Rápida de Daños y Necesidades en Gaza y Cisjordania (IRDNA), publicado el año pasado, se necesitarán 53.000 millones de dólares para reconstruir la franja.

El Primer Ministro británico, Keir Starmer, dijo el lunes que el Reino Unido está hablando con sus aliados sobre la Junta de Paz.

PUBLICIDAD

Gestión de Gaza

El jefe de la diplomacia egipcia se reunió el lunes con el líder del recién nombrado comité de tecnócratas palestinos que dirigirá los asuntos cotidianos de Gaza durante la segunda fase.

El ministro de Asuntos Exteriores, Bader Abdelatty, se reunió con Ali Shaath, ingeniero palestino y antiguo funcionario de la Autoridad Palestina, respaldada por Occidente, que fue nombrado la semana pasada comisario jefe del Comité Nacional para la Administración de Gaza.

Abdelatty expresó el “total apoyo” del gobierno egipcio al comité y afirmó su papel en la gestión de los asuntos cotidianos de Gaza hasta que la Autoridad Palestina se haga cargo del territorio, según un comunicado del ministerio egipcio.

Sigue frágil situación humanitaria en Gaza

El Programa Mundial de Alimentos de la ONU declaró el lunes que ha “ampliado significativamente” sus operaciones en Gaza 100 días después del alto el fuego, llegando a más de un millón de personas cada mes con comidas calientes y paquetes de alimentos. Pero advirtió de que la situación sigue siendo “extremadamente frágil”.

Señaló que se ha evitado la malnutrición de 200.000 mujeres embarazadas y lactantes, así como de niños menores de 5 años.

El análisis más reciente de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), que evaluó la situación en octubre y noviembre, indicó que el 77% de la población se enfrentaba a una inseguridad alimentaria de nivel de crisis.

Fuerzas israelíes en Hebrón

Las fuerzas militares y de seguridad israelíes lanzaron lo que denominaron una operación antiterrorista a gran escala en la ciudad cisjordana de Hebrón para desmantelar “la infraestructura terrorista, eliminar la posesión ilegal de armas y reforzar la seguridad”.

PUBLICIDAD

El ejército israelí dijo el lunes que se espera que la operación continúe durante varios días. Vehículos blindados y soldados israelíes patrullaron las calles de la ciudad y levantaron barreras en los lugares donde se estaban llevando a cabo las operaciones.

El alcalde de Hebrón, Jaled Dudin, dijo que las fuerzas israelíes tenían como objetivo la zona, en la que viven 80.000 personas, porque obstaculiza la construcción de más asentamientos israelíes.

Tres palestinos muertos

Las fuerzas israelíes mataron el lunes a tres palestinos, entre ellos un adolescente, en el sur de Gaza, según informaron las autoridades hospitalarias.

Dos hombres cruzaron a zonas controladas por Israel al este de Jan Yunis antes de morir tiroteados, mientras que Hussein Tawfiq Abu Sabalah, de 17 años, murió tiroteado en la zona de Muwasi, en Rafah, según el hospital Nasser. No estaba claro si el adolescente había cruzado o se había acercado a la zona controlada por Israel.

Más de 460 personas murieron por fuego israelí y sus cadáveres fueron trasladados a hospitales desde que entró en vigor el alto el fuego hace poco más de tres meses, según el Ministerio de Sanidad de Gaza.