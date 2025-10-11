Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
11 de octubre de 2025
80°ligeramente nublado
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Estados Unidos y Venezuela chocan en la ONU por intervención militar en el Caribe

El gobierno de la república bolivariana acusó a Donald Trump de pretender derrocar al presidente Nicolás Maduro

11 de octubre de 2025 - 9:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Venezuela acusó a Trump de pretender derrocar al presidente Nicolás Maduro y de amenazar la paz, la seguridad y la estabilidad a nivel regional e internacional. (Jesus Vargas)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Naciones Unidas— Estados Unidos chocó el viernes con Venezuela y sus aliados en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, donde el gobierno de Donald Trump prometió usar toda su fuerza para erradicar a los cárteles del narcotráfico, mientras que el gobierno del país sudamericano indicó que prevé que los estadounidenses lancen “un ataque armado contra Venezuela”.

RELACIONADAS

Venezuela solicitó la reunión del órgano más poderoso de la ONU tras los ataques militares estadounidenses contra lanchas que, según Washington, transportaban drogas, y con los cuales mató a más de 20 personas.

Venezuela acusó a Trump de pretender derrocar al presidente Nicolás Maduro y de amenazar la paz, la seguridad y la estabilidad a nivel regional e internacional. El gobierno de Trump dice que tres de las lanchas que su ejército atacó zarparon de Venezuela.

Estados Unidos hunde otra lancha cerca de Venezuela

Estados Unidos hunde otra lancha cerca de Venezuela

Cuatro personas murieron a bordo a los que acusa de ser “narcoterroristas”.

Los ataques, con los que Estados Unidos dice haber matado a 21 personas, se produjeron en el contexto de un despliegue militar estadounidense en el Caribe sin precedentes en los últimos tiempos.

“Las acciones y la retórica guerrerista del gobierno estadounidense señalan objetivamente que estamos ante una situación en la cual es racional pensar que en el muy corto plazo se va a ejecutar un ataque armado contra Venezuela”, afirmó el embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada.

Venezuela recibió apoyo de Rusia y China, aunque el resto de los 15 miembros del Consejo de Seguridad fueron cautelosos e hicieron exhortos a una desescalada y a adherirse a la Carta de la ONU, que requiere que las 193 naciones firmantes respeten la soberanía e integridad territorial de todos los demás países y resuelvan las disputas pacíficamente.

Ni el embajador de Estados Unidos, Mike Waltz, ni su adjunto asistieron a la reunión, y fue el consejero político John Kelley quien presentó la justificación estadounidense para los ataques.

“El presidente Trump ha sido muy claro en que va a usar todo el poder de Estados Unidos, y toda la fuerza de Estados Unidos, para enfrentar y erradicar estos cárteles de drogas, sin importar de dónde operen y sin importar cuánto tiempo hayan podido actuar con impunidad”, alegó Kelly.

Afirmó que los cárteles “están armados, bien organizados y son violentos”, y que Estados Unidos ha llegado a un punto “donde debemos usar la fuerza en defensa propia y en defensa de otros”.

Trump ha declarado que Estados Unidos está en “un conflicto armado no internacional” con los cárteles y su gobierno alega que las operaciones militares contra ellos se apegan al derecho a la autodefensa establecido en la Carta de la ONU.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros tiene un largo historial de tensiones con Estados Unidos que se han elevado aún más en las últimas semanas luego que el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de búques de guerra en las aguas cercanas de ese país para, presuntamente, detener el narcotráfico.El gobierno de Estados Unidos aumentó a $50 millones la recompensa por la captura de Maduro y otros 14 líderes que enfrentan un pliego acusatorio federal, en el Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York, por cargos de narcoterrorismo, corrupción y narcotráfico, entre otros presuntos crímenes.“La gobernadora de Puerto Rico se suma a un plan militar. Yo le digo a la gobernadora de Puerto Rico: si usted dice que va a invadir a Venezuela, venga de primera, ¿oyó?. En el primer barco se baja usted, que aquí la van a esperar las mujeres venezolanas”, agregó.
1 / 19 | ¿Cómo iniciaron las recientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela?. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros tiene un largo historial de tensiones con Estados Unidos que se han elevado aún más en las últimas semanas luego que el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de búques de guerra en las aguas cercanas de ese país para, presuntamente, detener el narcotráfico. - The Associated Press

Kelley enfatizó que Estados Unidos no reconoce a Maduro ni a su gobierno, y repitió la afirmación de Trump de que Maduro es un “narcoterrorista”. Maduro y el gobierno venezolano refutan tales señalamientos.

Moncada instó al consejo a determinar la existencia de una amenaza a la paz y seguridad internacional debido a la escalada militar de Estados Unidos, a adoptar medidas para evitar que la situación empeore y a aprobar una resolución en la que todos los miembros, incluidos Estados Unidos, se comprometan a respetar la soberanía e integridad territorial de Venezuela.

Es poco probable que el Consejo de Seguridad de la ONU tome alguna de esas acciones debido a Estados Unidos y a su facultad de veto.

El embajador adjunto de Francia ante la ONU, Jay Dharmadhikari, dijo que Francia “apoya iniciativas multilaterales destinadas a frenar las fuentes de financiamiento de los traficantes”, pero señaló que la lucha contra el narcotráfico también debe respetar las leyes internacionales sobre derechos humanos y “los Estados deben abstenerse de cualquier acción armada unilateral”.

El embajador de Rusia ante la ONU, Vassily Nebenzia, dijo que Venezuela ha sido sometida a “una presión sin precedentes y amenazas de invasión militar”. Cada día, dijo, “la situación se está volviendo más aguda” dada la actividad militar estadounidense a gran escala, justo frente a la costa de Venezuela, que amenaza la paz y seguridad internacional.

Tags
Breaking NewsNaciones UnidasONUConsejo de Seguridad de la ONUVenezuelaNicolás MaduroEstados UnidosDonald TrumpNarcotráficoPetróleo
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 10 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: