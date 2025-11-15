Explosivos confiscados estallan dentro de una comisaría en India: reportan al menos nueve muertos

Un alijo de explosivos confiscados estalló en el interior de una comisaría en la Cachemira controlada por India y dejó al menos nueve fallecidos y 32 heridos, informó la policía el sábado.

La explosión ocurrió en la zona de Nowgam en Srinagar, la principal ciudad de la región, el viernes por la noche, cuando un equipo de forenses y policías examinaban el material explosivo, dijo Nalin Prabhat, director general de la policía de la región. El funcionario descartó cualquier de acción indebida y señaló que se trató de un accidente.

Entre los fallecidos había seis policías y forenses, dos administradores civiles y un civil, explicaron las autoridades. Algunos de los heridos se encontraban en estado crítico.

La enorme explosión arrasó la comisaría y causó un incendio en el recinto y en varios vehículos. Según la agencia noticiosa Press Trust of India, pequeñas explosiones sucesivas impidieron que las labores de rescate comenzaran de inmediato.

Letal explosión de un auto

El incidente en la comisaría se produjo días después de la letal explosión de un coche el lunes en Nueva Delhi, que causó al menos ocho muertos cerca del histórico Fuerte Rojo de la capital india. Funcionarios indios calificaron lo ocurrido como un “incidente terrorista atroz” perpetrado por “fuerzas antinacionales”. La explosión del coche ocurrió horas después de que la policía en Cachemira anunciara el desmantelamiento de una célula insurgente sospechosa que operaba desde la región en disputa, la detención de al menos siete personas —incluidos dos médicos en ciudades indias— y la incautación de una gran cantidad de material para fabricar bombas en la ciudad de Faridabad, cerca de la capital india.

Desde entonces, las agencias de seguridad indias han llevado a cabo una serie de redadas en Cachemira como parte de su investigación sobre la explosión del vehículo e interrogaron a cientos mientras practicaban decenas de detenciones.

La policía india dijo el sábado que usaron ADN para identificar al conductor del coche, que era un médico cachemir. Las fuerzas del gobierno volaron su casa familiar en el distrito sur de Pulwama el jueves por la noche, dijeron las autoridades.

En el pasado, las tropas han derribado casas de sospechosos acusados de estar vinculados a la insurgencia contra el gobierno indio en Cachemira como castigo.

Explosivos almacenados

La policía había trasladado el material explosivo incautado en Faridabad a Cachemira con motivo de su pesquisa y se almacenó “de manera segura en una zona abierta” en la comisaría, donde el mes pasado comenzó la investigación que llevó a la caída de la presunta célula insurgente, según Prabhat.

Prabhat dijo que un equipo de expertos estaba tomando muestras para la investigación forense cuando se produjo la explosión, que calificó de “accidental”.

“Cualquier otra especulación sobre la causa de este incidente es innecesaria”, apuntó.

La explosión se pudo escuchar a kilómetros (millas) de distancia en Srinagar, según residentes. Algunas partes de los cuerpos de las víctimas fueron recuperadas en casas cercanas, a más de 100 metros (yardas) de la comisaría. Varias viviendas también sufrieron daños.

“La explosión produjo un estruendo ensordecedor que sacudió las casas y abrió de golpe las ventanas cerradas”, contó Bashir Ahmed, un vecino de la zona, a The Associated Press.

Familiares del civil fallecido protestan por su muerte

Casi una docena de familiares de Mohammad Shafi Parray, que murió a causa de la explosión, se congregaron en su casa en Nowgam y marcharon hacia la comisaría coreando pedidos de justicia.

Uno de los familiares de Parray, que no dio su nombre, dijo que el fallecido, sastre de profesión, fue citado por la policía el viernes por la noche. “¿Por qué lo llevó (la policía)?”, gritó.

Un agente, que habló bajo condición de anonimato de acuerdo con la política del departamento, señaló que el sastre había sido llamado a la comisaría para coser bolsas para almacenar muestras de material explosivo.

India y Pakistán administran cada uno una parte de Cachemira, pero ambos reclaman el territorio en su totalidad.