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Francia suma casi 6,900 detenidos en medio de las protestas estudiantiles

Las movilizaciones han dejado miles de arrestos y mantienen la tensión en las calles, en medio de los reclamos de los jóvenes

9 de octubre de 2026 - 12:00 PM

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Cientos de personas participan en una nueva movilización estudiantil en Francia. (Carmen Menéndez)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

París - Casi 6,900 personas han sido arrestadas desde el inicio de las protestas estudiantiles en Francia hace unas dos semanas, el 86% de ellos menores, mientras que se han iniciado acciones judiciales contra 2,376, según las cifras anunciadas este viernes por el Ministerio de Justicia.

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En total, 1,547 personas han sido presentadas a un juez, 1,239 de ellos menores y 21 fueron puestos en detención provisional, seis de ellos menores, agregó Justicia en un comunicado en el que precisó que el balance lo cerró este jueves por la tarde.

Eso excluye a los detenidos en la disolución de la manifestación que a última hora de este jueves enfrentó a grupos violentos con los policías, pero también a los que se hayan producido durante la mañana de este viernes, cuando prosiguen los bloqueos de algunos establecimientos educativos.

Según los datos del Ministerio de Educación, 141 institutos permanecen cerrados, de los 3,700 que hay en el país, frente a los 157 de la víspera, lo que supone menos del 4% de los centros.

El Ejecutivo trata de contrarrestar la movilización estudiantil con una serie de anuncios, entre los que destaca la contratación de 3,000 docentes para paliar las bajas no reemplazadas, una de las principales reivindicaciones de los sindicatos de alumnos de instituto.

Las protestas estudiantiles reunieron en París y otras grandes ciudades francesas a decenas de miles de personas a favor de una mejor educación y contra los recortes en el sector público, en un momento en el que el Gobierno francés está bajo presión ante la desconfianza de los mercados. El sindicato CGT, el segundo en número de afiliados en Francia, estimó que al menos 260,000 manifestantes habían salido a las calles en las principales ciudades francesas.Desde mediados de septiembre hasta principios de octubre, se han registrado durante las revueltas más de 600 policías y algo más de 200 estudiantes heridos y más de 5,000 arrestos en todo el país.
1 / 6 | Francia en las calles: estudiantes alzan la voz contra recortes. Las protestas estudiantiles reunieron en París y otras grandes ciudades francesas a decenas de miles de personas a favor de una mejor educación y contra los recortes en el sector público, en un momento en el que el Gobierno francés está bajo presión ante la desconfianza de los mercados. - Edgar Sapiña Manchado

El titular de Educación, Édouard Geffray, que visitó hoy un instituto de la región de París, aseguró que los docentes ya están siendo contactados para que se incorporen lo antes posible a los centros educativos, “a partir de la semana que viene”.

Lamentó los daños que se han registrado en centros educativos y que, dijo, han privado a “decenas de miles de alumnos” de poder seguir las clases.

En paralelo, señaló que la plataforma digital lanzada por el Gobierno para recibir las quejas de los estudiantes ha recolectado ya 66,000 aportaciones, algo que consideró “un signo de madurez democrática”.

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