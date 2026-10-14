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Gobierno federal busca imponer sanciones a barcos españoles

Tras los desacuedos en 2024 cuando el país hispano se rehuso a dejar atracar a barcos estadounidenses

14 de octubre de 2026 - 4:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El primer ministro de España, Pedro Sánchez. (Michael Probst)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Comisión Marítima Federal (FMC, por sus siglas en inglés) ha propuesto imponer tasas de 200,000 dólares por viaje a buques de pabellón español y restringir la importación de productos de España como aceites, cerámicas o productos de belleza o confitería debido a que en 2024 se impidió atracar en Algeciras a barcos estadounidenses que se cree que cargaban material militar para Israel.

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La propuesta se da a conocer después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya pedido repetidamente castigar comercialmente a España por sus discrepancias con Madrid sobre el gasto en defensa de la OTAN y la guerra contra Irán.

La FMC indica en un comunicado publicado este miércoles que la acción se ha propuesto con base en una investigación que arrancó en diciembre de 2024, cuando aún gobernaba el predecesor de Trump, Joe Biden (2021-2025), después de que se impidiera en noviembre de aquel año el acceso al puerto de Algeciras a tres cargueros con bandera estadounidense que operaba Maersk Line.

Según el organismo, varios navíos transportaban carga en el marco del Programa de Seguridad Marítima de la Administración Marítima de los Estados Unidos (MARAD).

Los buques eran sospechosos de transportar armamento para Israel, mientras que Maersk alegó que la carga sujeta a transbordo no incluía armas o munición.

De este modo, la FMC ha determinado “que España ha creado condiciones de transporte marítimo desfavorables para los buques con bandera estadounidense” y, como resultado, propone “una tasa de 200,000 dólares por viaje para todos los buques con bandera española” y restricciones a determinados productos españoles importados.

“Las categorías comerciales que podrían verse afectadas por estas restricciones incluyen perfumería y cosméticos, aceites y grasas, cerámica, artículos de piedra, y azúcar y productos de confitería”, añade.

La FMC considera que las restricciones perjudicaron “la eficiencia y fiabilidad de la cadena de suministro del transporte marítimo internacional”, así como la capacidad de la FMC para “fomentar el crecimiento y desarrollo de las exportaciones estadounidenses, impulsar una flota de buques estadounidenses de línea regular capaz de satisfacer las necesidades de seguridad nacional y apoyar el comercio, y respaldar a la marina mercante de EE.UU.”

La FMC somete las medidas propuestas a consulta pública para evaluar sus efectos y determinar la respuesta adecuada, y ofrecerá a España la posibilidad de una audiencia administrativa.

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