Al acceder a la solicitud de los antiguos accionistas representados en gran parte por Burford Capital, que financia litigios a cambio de una parte de las ganancias, la jueza Loretta Preska del Distrito Sur de Nueva York dio a Argentina dos semanas para transferir sus acciones de YPF a Bank of New York Mellon Corp, el principal banco de custodia de Estados Unidos, según el fallo visto por The Associated Press.